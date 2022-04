Egészségügy

Romániában is megjelent az Európában és Amerikában terjedő, ismeretlen eredetű májbetegség

Romániában is megjelent az Európában és Amerikában gyermekek körében terjedő, ismeretlen eredetű májbetegség - erősítette meg a bukaresti egészségügyi minisztérium.



A tárca közleménye szerint egy ötéves, Ilfov megyei kislányról van szó, akit április 4-én utaltak be heveny májgyulladással egy bukaresti kórházba. A páciensnél az ismert vírusos májgyulladások egyik típusát és autoimmun betegséget sem sikerült beazonosítani. A gyermek nem járt külföldön, nem került érintkezésbe egyik olyan gyanús májgyulladásos esettel sem, amelyről az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számolt be. A páciens tüneti kezelést kap, állapotát sikerült stabilizálni.



A bukaresti minisztérium azért jelentette az esetet, mivel a tünetegyüttes (májelégtelenség, sárgaság és 500 U/l feletti transzamináz-szint egy vírusmarkerek nélküli májgyulladásos gyermeknél) megfelel a WHO által közölt leírásnak.



Az ENSZ szakosított szervezete szombat este számolt be arról, hogy "ismeretlen eredetű heveny májgyulladás" legkevesebb 169 esetét jelentették tucatnyi európai és amerikai országból. A kiskorú páciensek közül tizenheten májtranszplantációra szorulnak, és már egy haláleset is volt. Az első megbetegedést Nagy-Britanniából jelentették, ahol eddig 114 gyermek fertőződött meg a rejtélyes kórral.



A szakértők azt valószínűsítik, hogy egy adenovírus áll a háttérben, amellyel szemben - normális körülmények között - első életéveikben ellenállóvá válnak a gyermekek, ezt azonban a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások megakadályozták - írta a Mediafax hírügynökség.



A román Adevarul című lap a májgyulladás korai felismerésének fontosságára figyelmeztető Mihai Craiu gyermekorvost idézi, aki szerint éppen azért fontos, hogy a szülők idejében felismerjék a sárgaságot és azonnal orvoshoz vigyék a kisgyerekeket, mert a most megszaporodott eseteknél a kórokozó egyelőre ismeretlen, és félő, hogy a nagy választékban kapható, sokat reklámozott májvédők keveset segítenek.