Ukrajnai háború

Szerb pátriárka: a háború vereség minden ember számára

Az ukrajnai békéért imádkozott az ortodox húsvét alkalmából Porfirije szerb pátriárka, aki szerint a háború vereség minden ember számára. 2022.04.25 16:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szerb ortodox egyház vezetője a sajtó beszámolója szerint úgy fogalmazott: "minden háború, történjen bárhol és bármikor, csak veszteseket termel, és az emberi méltóság vereségét jelenti, vereség és szégyen minden ember számára".



Hozzátette: a szerb hívők együttéreznek és együtt szenvednek minden pravoszláv kereszténnyel, akit érint a háború.



Az Európai Parlament március 9-i állásfoglalásában egyebek mellett "elítélte Oroszország arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a Nyugat-Balkánon az etnikai feszültségeket kihasználva konfliktusokat szítson, és megossza a közösségeket, ami az egész régió destabilizációjához vezethet; aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes országokban, köztük Szerbiában, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában, azon belül különösen a boszniai Szerb Köztársaságban, az ortodox egyház Oroszországot a hagyományos családi értékek védelmezőjeként próbálja népszerűsíteni, továbbá az állam és az egyház közötti kapcsolatok megerősítésére törekszik".



A szerb ortodox egyház többször is elutasította a bírálatokat, az általuk kiadott közlemény szerint meglepő az a mód, ahogyan az Európai Parlament "negatív kontextusba helyezi a hagyományos családi értékek védelmét", amelyek mellett "a szerb ortodox egyház ugyanannyira kiáll, mint az orosz ortodox egyház, a katolikus egyház és egyes református egyházak".



A szerb ortodox egyház az ukrajnai háborút illetően semleges álláspontot képvisel - ezt a pátriárka többször is megerősítette. A közvéleménykutatások szerint a szerbiai állampolgárok többsége továbbra is baráti országnak tartja Oroszországot és az orosz népet.



Noha a hivatalos Belgrád az ENSZ több olyan határozatát is támogatta, amely elítéli az orosz háborút Ukrajnában, Szerbia nem csatlakozik a Moszkva elleni nemzetközi szankciókhoz.