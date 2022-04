Erőszak

Késsel támadtak egy papra és egy apácára Franciaországban

Késsel támadtak egy papra, majd egy apácára is Franciaország déli részén, egy nizzai templomban - jelentette vasárnap a Nice Matin című helyi lap.



A Le Figaro című francia lapnak az ügyészség megerősítette az értesülést.



Gérald Darmanin francia belügyminiszter Twitter-üzenetben számolt be a támadásról, s azt írta, hogy a pap nincs életveszélyben, a támadót pedig elfogták és azonnal ki is hallgatták.



A 20 Minutes című helyi lap internetes híradása szerint a támadás mise közben történt, a merénylő a pap segítségére siető apácát is megsebesítette, bár a nőnek sikerült kicsavarnia a támadó kezéből a kést.



Christian Estrosi, a város polgármestere először a Twitteren, majd újságírókkal is azt közölte, hogy egyik áldozat sincs életveszélyes állapotban. A BFM francia hírtelevízió információi szerint a késszúrások a pap tüdejét érték.



A polgármester, aki azonnal a templomhoz sietett, úgy vélekedett, hogy a támadó valószínűleg zavart elméjű.



A férfi kihallgatásáról nem hoztak nyilvánosságra információkat. Annyi tudható, hogy francia állampolgár, 1991-ben született Fréjusben.



A rendőrség arra intette a helybélieket, hogy kerüljék el a katolikus templom környékét.