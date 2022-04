Tragédia

Megerősítették két ember halálát a Zofiówka lengyel bányában történt földmozgás után

Két bányász holttestét találták meg a mentőalakulatok vasárnap, a dél-lengyelországi Zofiówka szénbányában a hét végén bekövetkezett robbanás után, nyolc társukat még továbbra is keresik - jelentette be a bányát üzemeltető Jastrzebiei Széntársaság (JSW).



A Jastrzebie városban működő bányában, mintegy 900 méteres mélységben szombat hajnalban történt földmozgás, melynek következtében robbanással nem járó metángázszivárgást is észleltek.



A térségben dolgozó 52 bányász közül 42-en kimenekültek, 10-en viszont a föld alatt rekedtek. Szombat este a mentőalakulatok azt közölték, hogy megközelítették őket a tárnában, de nem észleltek náluk életjeleket.



Az eltűnteket tovább keresik, a magas metánkoncentráció miatt azonban a mentőakció lassan halad - tették hozzá a JSW részéről.



Ezen a héten ez volt a második bányaszerencsétlenség a sziléziai bányákban. A Pniówek nevű, Pawlowice községben működő szénbányában szerdán bekövetkezett metánrobbanásban legalább öt ember meghalt, húsz sérültet kórházba vittek.



Pawlowicében újabb robbanások miatt pénteken fel kellett függeszteni a mentést, miután a föld alatt rekedt hét bányászt kereső mentők közül is többen megsérültek.