Kilép Oroszországból a híres pornóplatform a szankciók miatt

Az OnlyFans előfizetéses videoplatform, amelyet általában pornográf tartalmakkal hoznak összefüggésbe, leállította az orosz tartalomkészítőkhöz tartozó fiókok kiszolgálását - közölte a vállalat csütörtökön közleményben.



A fiókok "ideiglenes szüneteltetésére" vonatkozó döntést azért hozták meg, mert az OnlyFans "az Oroszországba irányuló és onnan érkező fizetési korlátozások további szigorítása miatt nem tudta tovább megfelelően kiszolgálni az orosz alkotói közösséget" - idézte a közlemény egy részét a Motherboard, a Vice internetes kiadvány tech-hírrovata.



Az Egyesült Királyságban működő platformot a szexmunkások tették népszerűvé, és elsősorban felnőtt tartalomkészítők használják, azonban más területekről, például a fitnesz és a zene területéről származó tartalomkészítőknek is otthont ad. A 2016-ban alapított platform eddig több mint 5 milliárd dollárt fizetett ki világszerte a regisztrált tartalomkészítőknek.



A közleményből nem derül ki, hogy az OnlyFans oroszországi felhasználói továbbra is hozzáférhetnek-e előfizetéseikhez a platformon.



Februárban az OnlyFans rövid időre blokkolta az orosz alkotók hozzáférését, de hamarosan visszaállította a fiókokat, mondván, hogy "teljes funkcionalitással rendelkeznek majd, amíg továbbra is támogatjuk a fizetési módokat".



Az orosz alkotókat eltiltották attól, hogy pénzt keressenek a legnépszerűbb nyugati platformokon, például a Twitch-en, a YouTube-on, az Etsy-n vagy a Meta tulajdonában lévő Instagramon és Facebookon. A nemzetközi fizetési rendszerek, a Visa, a PayPal, az American Express és a Mastercard felfüggesztette működését Oroszországban, így sok orosz számára lehetetlenné vált a külföldi fizetések fogadása vagy küldése.



Tavaly novemberben aktivisták egy csoportja Oroszországban büntetőeljárást kért az OnlyFans ellen, mert "illegális" pornográf anyagokat gyártott és terjesztett az országban. A szolgáltatást azért is bírálták, mert nem akadályozta meg, hogy a platformon gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok keringjenek.