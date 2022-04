Lengyelország

Újabb robbanások miatt felfüggesztették a mentést a pnióweki szénbányában

A szerdán 1000 méteres mélységben történt első robbanások után két bányász maradt a föld alatt, majd egy újabb robbanás miatt az őket kereső öt mentő is a föld alatt rekedt. 2022.04.22 11:30 MTI

Újabb metánrobbanások történtek a Jastrzebiei Széntársaság (JSW) pnióweki bányájában, a Lengyelország déli részén fekvő Sziléziában, s emiatt felfüggesztették a korábbi szerencsétlenség után a tárna mélyén rekedt hét ember mentését - közölte pénteken a vállalat igazgatója.



A szerdán 1000 méteres mélységben történt első robbanások után két bányász maradt a föld alatt, majd egy újabb robbanás miatt az őket kereső öt mentő is a föld alatt rekedt.



Az azóta kisebb szünetekkel folytatódó mentőakció során kiegészítő szellőzőrendszert építettek a tárnában egy újabb metánrobbanás megelőzése érdekében, és fokozatosan megközelítették a szerencsétlenség feltételezett helyszínét.



Péntek délelőtti sajtóértekezletén Tomasz Cudny, a JSW igazgatója közölte: csütörtök este óta hét újabb robbanás történt a bányában, emiatt a mentést felfüggesztik, a tárna érintett területét elszigetelik.



Az erről szóló döntést Cudny nagyon nehéznek nevezte. Elmondta: a mentőakció folytatása jelenleg lehetetlen a bánya érintett térségében fennálló körülmények miatt. Közölte azt is, hogy a föld alatt maradt hét emberrel nem sikerült felvenni a kapcsolatot.



A szerdai bányaszerencsétlenség miatt eddig öt ember halt meg, húsz sérültet kórházba vittek, közülük hat állapota továbbra is kritikus. A csütörtök éjjeli robbanások következtében 9 további mentő sérült meg, közülük négyen súlyosan.