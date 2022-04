Ukrajnai háború

Charles Michel Kijevbe utazott

Kijevbe érkezett szerdán Charles Michel, az Európai Tanács elnöke - erről ő maga számolt be a Twitteren.



Az Európai Unió tagországainak vezetőit tömörítő tanács elnöke közölte: Kijevben, "a szabad és demokratikus Európa szívében" tesz látogatást.



A közösségi oldalon közzétett üzenet mellett Charles Michel fotót is közölt, amely szerint az ukrán főváros egyik vasútállomására érkezett meg a reggeli órákban. A vezető uniós tisztségviselőt Olga Sztefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes köszöntötte.



Charles Michel heti munkaprogramjában nem szerepel a kijevi utazás. Információk szerint a biztonsági okok miatt előre be nem jelentett látogatás keretében a tanácsi elnök a háború sújtotta ukrán főváros megtekintése mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytat megbeszélést.



Az Ukrajna elleni orosz háború február 24-i kezdete óta több állam- és kormányfő mellett az Európai Unió intézményeinek vezetői közül is többen ellátogattak már Kijevbe. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke április elsején, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő április 8-án utazott az ukrán fővárosba.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022