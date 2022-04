Tragikus baleset

Robbanás történt Lengyelországban egy bányában, halottak

Robbanás történt a Jastrzebiei Széntársaság (JSW) Pniówek sziléziai szénbányájában, két vájár meghalt, tizenkét sérültet kórházba vittek, tart a mentőakció - közölte szerda reggel a lengyel média.



A JWS közleménye szerint mintegy 1000 méteres mélységben feltehetőleg metángáz okozta robbanás történt éjfél után. A robbanás térségében 42 bányász dolgozott, az éjjel 12 kimentett embert égési sérülésekkel kórházba szállítottak.



A mentőakció idején feltehetőleg egy másik robbanás is történt.



A reggeli órákban a JSW közölte: holtan találtak két embert, a mentők továbbra is kutatnak nyolc, a föld alatt rekedt személy után.



A helyszínt tűzoltók biztosítják, a sérültek szállításában két mentőhelikopter is segít.



Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szerda reggel a Twitteren azt írta: gondolataiban és imáiban együtt van az elhunyt bányászok családjaival, a mentőakció alatt állandó kapcsolatban marad a sziléziai vajdával.



A címlapfotó illusztráció.