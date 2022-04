Állatvédelem

Sok millió euró értékű, preparált állatokból álló gyűjteményt foglaltak le Spanyolországban

Az ország keleti részén, Valencia mellett fekvő Beterában elkobzott magángyűjteményben 1090 kitömött állat volt, köztük 405 védett, veszélyeztetett vagy kihalt faj - közölte a spanyol polgárőrség.



A rendkívüli fogásról beszámoló phys.org tudományos ismeretterjesztő portálon megjelent cikk szerint a gyűjtemény darabja volt egy kardszarvú antilop is, amely vadon ma már nem él, de egykor benépesítette Afrika egyes részeit.



A hatóságok a kihalás szélén álló bengáli tigris-faj egy kitömött példányát, valamint gepárdok, hiúzok, jegesmedvék és szélesszájú orrszarvúak kitömött tetemét is megtalálták, továbbá 198 elefánt agyarát.



A polgárőrség közleménye hangsúlyozta, hogy ez volt az ország "legnagyobb, nemzeti védelem alatt álló, preparált állatokból álló fogása", s mint hozzátették, Európában is alig találtak még ehhez foghatót.



A gyűjtemény tulajdonosa ellen csempészet és több környezetvédelmi bűncselekmény miatt indult nyomozás.