Háború

A leggazdagabb ukrán az ország újjáépítésére esküdött fel

Rinat Akhmetov milliárdos, Ukrajna leggazdagabb embere a Reutersnek adott, szombaton megjelent interjújában ígéretet tett arra, hogy helyreállítja országában a háború okozta károkat.



"Újjá fogjuk építeni egész Ukrajnát... Bízom benne, hogy mindannyian újjáépítjük a szabad, európai, demokratikus és sikeres Ukrajnát" - jelentette ki Akhmetov.



A régióban lévő vagyona miatt az egykor "Donbasz tulajdonosaként" ismert milliárdos azt mondta, hogy az újjáépítést Mariupol városával kezdi majd, ahol kohászati cége, a Metinvest csoport két nagy acélgyárral, az Azovstal és az Iljics Vas- és Acélművekkel rendelkezik. A hét elején a vállalat arról számolt be, hogy Ukrajna elvesztette kohászati kapacitásainak akár 40 százalékát is azóta, hogy Oroszország megtámadta.



A Metinvest, Ukrajna legnagyobb acélgyártója szintén közölte, hogy vállalatai nem fognak az ország orosz ellenőrzés alatt álló területein működni, hozzátéve, hogy a mariupoli ostrom miatt Ukrajna kohászati termelési kapacitásának több mint egyharmada működésképtelenné vált.



"Az a célom, hogy visszatérjünk egy ukrán Mariupolba, és megvalósítsuk az új termelési terveinket, hogy a Mariupolban előállított acél ugyanúgy versenyképes legyen a világpiacokon, mint korábban" - mondta Akhmetov.



Az üzletember a Forbes becslései szerint Ukrajna leggazdagabb polgára. Vagyona jelenleg mintegy 7,6 milliárd dollárt tesz ki. Február 23-án, egy nappal azelőtt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, bejelentette, hogy 1 milliárd ukrán hrivnya (33,7 millió dollár) adót fizetett be idő előtt az ország költségvetésébe. Megjegyezte, hogy még aznap visszatért az országba, és azóta sem hagyta el azt, bár sok más üzletember is elmenekült Ukrajnából a háború közepette.



Akhmetov fő vagyona a System Capital Management (SCM) vállalatban van, amely Ukrajna legnagyobb pénzügyi és ipari csoportja. Az SCM tulajdonában van a Metinvest több mint 70%-a.



"Biztos vagyok benne, hogy az ország legnagyobb magánvállalkozásaként az SCM kulcsszerepet fog játszani Ukrajna háború utáni újjáépítésében" - mondta Akhmetov, megjegyezve, hogy a konfliktus okozta károk már most elérik az 1 billió dollárt. Hozzátette azonban, hogy az ország helyreállításához Kijevnek szüksége lesz "egy példátlan nemzetközi újjáépítési programra... egy Marshall-terv kell Ukrajnának", hasonlóan a washingtoni segélyprojekthez, amely a második világháború után segített helyreállítani Nyugat-Európát.