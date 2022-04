Háború

Oroszország szerint a németek katonai-biológiai tevékenységet folytatnak Ukrajnában

Az orosz külügyminisztérium információs és sajtóosztályának igazgatója, Marija Zaharova szerint az általuk mindössze különleges katonai műveletnek (SMO) nevezett ukrajnai invázió eredményeként az orosz fegyveres erők olyan dokumentumokat találtak, amelyek fényt derítenek az amerikai védelmi minisztérium által Ukrajnában végrehajtott biológiai-katonai programra. Állítása szerint a kutatók a legveszélyesebb kórokozókat - a biológiai fegyverek számára potenciális biológiai ágenseket - tanulmányozták, amelyeknek természetes gyökrei vannak mind Ukrajnában, mind Oroszországban. Azt is kutatták, hogyan terjednek az ezeken a kórokozókon alapuló járványok. „A munka nagyságrendje nyilvánvalóvá teszi, hogy az amerikai katonai programmal kapcsolatos információk jelentős, és valószínűleg a legfontosabb része továbbra is rejtve marad a nemzetközi közösség előtt” – nyilatkozta az orosz médiának.



Az amerikai szenátus külügyi bizottságának 2022. március 9-i meghallgatásán Victoria Nuland politikai ügyekért felelős államtitkár-helyettes elmondta, hogy Washington megpróbálta megakadályozni egyes kutatási anyagok átadását ukrán biolaboratóriumokból az orosz erőknek. A március 7-i, 10-i, 17-i, 24-i és 31-i sajtótájékoztatókon Igor Kirillov, az Orosz Fegyveres Erők sugárvédelmi, vegyi és biológiai védelmi erőinek főnöke az ukrajnai invázió során az orosz fegyveres erők által Ukrajnában szerzett információk alapján ismertette az amerikai biokatonai tevékenységeket. Emellett szakértői elemzésen alapuló következtetéseket is megfogalmazott. Az orosz kutatók továbbra is tanulmányozzák ezeket az anyagokat.



Arra a kérdésre, hogy mit tesz Oroszország annak érdekében, hogy az Egyesült Államok tisztázza az Ukrajnával folytatott katonai biológiai együttműködését, Marija Zaharova azt mondta: Oroszország nyilvánosságra hozta az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetekben az eddig napvilágra került tényeket, és felszólította az amerikai hatóságokat, hogy adjanak részletes magyarázatot. Mint mondta, - ahogyan az az oroszok által várható volt - Washington a jelek szerint nem hajlandó érdemi információkat megosztani a nyilvánossággal az ukrajnai katonai biológiai programjáról.

Szerinte a Fehér Ház nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy a támadás a legjobb védekezés, és újabb propagandakampányt indított, amelynek középpontjában az a hamis állítás áll, hogy Oroszország erőfeszítései, amelyekkel a nemzetközi közösség figyelmét az amerikai katonai biológusok ukrajnai tevékenységére próbálja felhívni, nem többek, mint ködösítés, amellyel Moszkva szerintük azt próbálja majd elfedni, hogy az orosz fegyveres erők által végrehajtott különleges katonai művelet során biológiai vagy vegyi fegyvereket vetnének be. (Azt már tényleg tudni, hogy Amerikai kémek kétes és félinformációkat szivárogtattak Oroszországról a világnak.)



Marija Zaharova leszögezte: Az Egyesült Államoknak ezt a durva kísérletét, hogy elterelje a közvélemény figyelmét erről a veszélyesen robbanásveszélyes kérdésről, az amerikaiak által ellenőrzött ukrajnai biológiai laboratóriumokról, és belefojtsa azt ebbe az "apokaliptikus szenzációba", a német politikai vezetés - első látásra váratlanul - erősen támogatta. Számos vezető német politikus és vezető tisztségviselő, köztük Olaf Scholz német szövetségi kancellár, olyan nyilatkozatokat tett közzé, amelyek az amerikai narratívát utánozzák az Oroszországnak címzett jogos fenyegetések és figyelmeztetések formájában. Berlin hivatalos proaktív verbális álláspontja továbbra is összhangban van azzal a stratégiával, amelyet az ukrán válsággal összefüggésben már régóta követ (ami most sem segít annak rendezésében, és amely korábban szándékos Kijev-pártiságával zsákutcába vezette a minszki folyamatot), de mégis kiemelkedik a Németországból az elmúlt hetekben Németországból érkező oroszellenes retorika általános áradatának kirívó cinizmusával. Először is, tekintettel arra a kulcsfontosságú körülményre, hogy Németország - az Egyesült Államokkal együtt - már az orosz fegyveres erők e különleges katonai műveletének megkezdése előtt is évek óta erőteljes katonai biológiai tevékenységet folytatott és valószínűleg folytat is Ukrajnában. Határozottan úgy véljük, hogy nagyrészt ez motiválja Németországot arra, hogy más uniós országokhoz képest aktívabban próbálja hazánknak tulajdonítani a biológiai és vegyi fegyverek Ukrajnában és a még fel nem szabadult Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokban történő alkalmazására vonatkozó bűnös terveket.

Maria Zakharova szerint vannak további részletek Németország ukrajnai katonai biológiai tevékenységéről: 2013 óta a német kormány a német Szövetségi Külügyminisztérium égisze alatt hajtja végre a Német Biológiai Biztonság Programot (GBP), amely a fókuszországok kormányzati szerveivel és kutatószervezeteivel folytatott partnerségi projekteket foglalja magában, amelynek Ukrajna 2014-ben, a Majdan évében lett a részese. A gyakorlati tevékenységekben a Német Fegyveres Erők Mikrobiológiai Intézetének (München), a Friedrich Loeffler Intézetnek (Greifswald-Riems-sziget), a Bernhard Nocht Trópusi Orvosi Intézetnek (Hamburg) és a Robert Koch Intézetnek (Berlin) a halálos biológiai kórokozók kutatására szakosodott német szakemberei vesznek részt. A német szövetségi külügyminisztérium szerint a GBP harmadik szakasza 2020-2022-ben valósul meg. A nyilvánosan elérhető anyagokból arra következtethetünk, hogy a GBP deklarált technikai céljai között szerepel többek között a járványügyi információk gyűjtése harmadik országokban, többek között a big data technológia felhasználásával, valamint a partnerországok veszélyes biológiai anyagok kezelésére szolgáló infrastruktúrájának fejlesztése.



Az orosz külügyminisztérium információs és sajtóosztályának igazgatója szerint a harkovi Kísérleti és Klinikai Állatorvosi Intézet 2016 óta a Német Fegyveres Erők mikrobiológiai intézete a fő ukrajnai partner, amit saját adataiból tudnak. A két intézet a "Kezdeményezés a biológiai biztonságról és biológiai védelemről a zoonózisos kockázatok kezelésében az Európai Unió külső határainál" című ukrán-német projekt keretében működik együtt. Az a tény, hogy a hivatalos célja "a biológiai védelmi és biztonsági helyzet javítása" Ukrajnában, "különösen az ország keleti részén", felveti azt a retorikai kérdést, hogy a német katonai biológusok szakmai érdekeik szempontjából melyik határt tekintik külső határnak. Az orosz-ukrán határt? A Mikrobiológiai Intézet anyagaiban azt állítja, hogy a projekt az ukrajnai "biológiai terrorizmus potenciális veszélyével" kapcsolatos, az ország keleti régióiban zajló, véget nem érő ellenségeskedések közepette. Kristálytisztán látszik, hogy ezzel a DPR és az LPR finom üzenetet akar küldeni a nemzetközileg tiltott biológiai fegyverek használatára vonatkozó tervek keltésében való esetleges "részvételéről". Ezzel a német katonák már régóta szándékosan megfélemlítik ukrán kollégáikat, és valójában lélektanilag szembeállítják őket a donbásszi köztársaságokkal. Az ukrán biológiai biztonsággal foglalkozó szakértők kivétel nélkül részt vesznek azokon az orvosi biológiai védelmi konferenciákon, amelyeket a Német Fegyveres Erők Mikrobiológiai Intézete rendszeresen tart.

A szóvivő szerint nyilvánvaló, hogy egy esetleges biológiai támadás elleni védekezéshez először meg kell vizsgálni azokat a potenciális biológiai anyagokat, amelyekkel az elkövethető. Más szóval, kutatásokat kell végezni a biológiai vagy vegyi fegyverek területén. A Német Fegyveres Erők (AFG) elegendő tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek ezen a területen, amint azt az Alekszej Navalnij blogger rejtélyes megmérgezésével kapcsolatos botrányos incidens is bizonyította. Az AFG Farmakológiai és Toxikológiai Intézetének - amely az AFG Mikrobiológiai Intézetével szövetséges katonai intézmény - szakemberei állítólag nagyon gyorsan kimutatták az orosz állampolgár szervezetében valamilyen katonai toxin nyomait, amelyet a NATO a Novicsok családba sorol. Az ilyen magas szintű szakértelem – természetesen, ha minden állítás tényszerűen pontos lenne – arra utal, hogy az AFG képes önállóan szintetizálni mérgező anyagokat, beleértve a hírhedt Novicsokot és annak markereit is.



Maria Zakharova azt állította az interjúban, hogy a német Friedrich Loeffler Intézet, amely a balti Riems szigetén a legveszélyesebb vírusok és zoonózisos fertőzések tanulmányozására szolgáló központot vezeti, aktív együttműködést folytat az Ukrán Állami Laboratóriumi Diagnosztikai és Állategészségügyi-Szakértői Kutatóintézettel (Kijev), a Mikroorganizmusok Biotechnológiájának és Törzseinek Állami Tudományos Ellenőrző Intézetével (Kijev), valamint a Kísérleti és Klinikai Állatorvosi Intézetével (Harkov), amely az AFG Mikrobiológiai Intézetével párhuzamosan működik együtt. Ukrajnában a Friedrich Loeffler Intézet a krími-kongói vérzéses lázra összpontosított. A szovjet tudósok 1944-ben fedezték fel először az orosz Krím területén. Dokumentált bizonyíték van arra, hogy az intézet megbízta ukrán partnereit, hogy gyűjtsenek mintákat a denevérek ektoparazita-receptoraiból, amelyeket a meglévő megállapodások alapján a fent említett Reims-szigetre szállítottak. A Bernhard Nocht Trópusi Medicina Intézet Ukrajnában végzett tevékenységét a rendkívül veszélyes lázakra - Denge, Chikungunya, Nyugat-Nílus és Usutu, hogy csak néhányat említsünk - összpontosította.

Végül az orosz külügyminisztérium információs és sajtóosztályának igazgatója leszögezte, a Németország ukrajnai biokatonai tevékenységéről szóló információk korántsem teljesek. Nem zárható ki, hogy a különleges katonai művelet előrehaladtával további dokumentumokat fedeznek fel az orosz fegyveres erők. Megerősített jelentések szerint Németország szorosan összehangolta biológiai biztonsági munkáját amerikai szövetségeseivel, amelyek legalább 30 biológiai laboratóriumból álló hálózatot hoztak létre Ukrajnában. Ezek egyéb tevékenységeik mellett veszélyes kutatásokban is részt vettek. Egyben felszólította a német hatóságokat, hogy azonnal hagyjanak fel a hamis állítások terjesztésével, amelyek az oroszok a nemzetközi jog által tiltott fegyverek használatára irányuló szándékáról szólnak. Kijelentette, hogy ha emiatt ez bárkit provokációkra sarkall, akkor ezek tragikus következményeiért az erkölcsi felelősség Berlinre hárul.