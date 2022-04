Megmutatta új bélyeggyűjteményét az ukrán elnök - fotó

Az ukrán posta kibocsátott egy új, háborús tematikájú bélyeget. A Twitteren az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij posztolt róla.



A posta márciusban hirdetett pályázatot az új bélyeg dizájnjára: a pályázók feladata az volt, hogy a bélyegnek a Kígyó-szigetek védőinek híres üzenetére kellett reflektálnia - írja a hvg.hu.



A világot bejárta a Kígyó-szigetek ukrán hőseinek története, akik nem adták meg magukat az őket fenyegető orosz hadihajónak, helyette megüzenték neki, hogy "Orosz hadihajó, húzz a f*szba."



Ez az üzenet került most rá az újonnan kibocsátott háborús bélyegekre is.



Az orosz hadihajó pedig az a cirkáló, a Fekete-tengeri flotta zászlóshajója, amelyről az ukránok azt állítják, hogy az általuk indított rakétával lőtték ki. A Moszkva nevű hajó kigyulladt, a legénységét evakuálni kellett.

#Zelensky boasted of a new postage stamp with the famous "Russian military ship, go f#ck yourself" phrase on it. pic.twitter.com/CDpPkit0US