Terrorizmus

Három év után véletlenül találták meg egy jeruzsálemi házaspár palesztin gyilkosát

Három év után véletlenül megtalálták Izraelben egy házaspár palesztin gyilkosát, aki korábban az Iszlám Állam tagja is volt - jelentette a Kan közszolgálati műsorszolgáltató csütörtökön.



A 34 éves, Ciszjordánia déli részén, Hebronban élő Vaszim Asszajed ölte meg három évvel ezelőtt Jeruzsálemben a Kaduri-házaspárt, akinek mindeddig felderítetlen halála komoly viharokat kavart Izraelben.



Asszajed márciusban szabadult a terrorista tevékenység gyanúja miatt ellene elrendelt - az ország történetének egyik leghosszabb - három évig tartó adminisztratív, vagyis bírósági végzés nélküli előzetes letartóztatásából, egy izraeli börtönből. Szabadulása után négy nappal Jeruzsálemben megölt egy moldovai állampolgárt, akit zsidónak nézett. Mivel illegálisan, izraeli munkavállalási engedély nélkül tartózkodott a környéken, a határrendészet egyik egysége elfogta és táskájában megtalálták a három évvel ezelőtti gyilkossághoz használt kést.



A nyomozók átkutatták Asszajed anyjának otthonát, ahol egy táskát találtak olyan cipőkkel, amelyek megegyeztek a Kaduri-házaspár meggyilkolásának helyszínén találtakkal. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat során megtalálták a cipőkön az áldozatok DNS-ét.



A táska is megfelelt a leírások szerint annak, amelyet egy másik esetben, 2019 januárjában a Hadar Becalel elleni gyilkossági kísérletben viselt a gyanúsított. Annál az esetnél a megtámadott lány túlélte a merényletet, mert széles gallérja megvédte őt a késszúrástól, kiabálni kezdett, és a terrorista elszaladt.



Asszajed vallomásából kiderült, hogy ezután másik áldozatot keresett, követte otthonába a bevásárlásból hazatérő Jehuda Kadurit, és belopódzott a szatyrok becipelésének idejére nyitva hagyott ajtón. Késével elvágta a torkát a bent lévő feleségnek, Tamar Kadurinak, majd közelharc után a férjet is megölte. A jómódú házaspár ismert volt Jeruzsálemben, a rendőrség több családtagot is kihallgatott, és meg is gyanúsított a gyilkossággal.



Asszajedet 2015 és 2018 között bebörtönözték Izraelben az Iszlám Állam szervezetében folytatott tevékenysége, terrorakciók tervezése miatt. Szabadulása után több hónapig a Palesztin Hatóság is fogva tartotta.



2019 januárjában, szabadulása után, gyilkolta meg a Kaduri-házaspárt, majd a biztonsági erők ismét letartóztatták, és eljárást indítottak ellene izgatás és ellenséges szervezetben való tagság miatt. Ezután közigazgatási letartóztatásba helyezték, amelyből a közelmúltban szabadult, és azóta újabb merényletet hajtott végre. Mindhárom, tárgyi bizonyítékokkal is alátámasztott terrorgyilkosságát beismerte.