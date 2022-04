Koronavírus-járvány

Horvátországban megszűnik a karanténkötelezettség a kontaktszemélyek számára

Függetlenül az oltási státuszuktól és a koronavírus-fertőzésből történt felgyógyultságuktól, a kontaktszemélyeknek nem kell többé karanténba vonulniuk, ha Covid-fertőzött személlyel érintkeztek - jelentette be Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója szerdán.



A szakember kiemelte: a kontaktszemélyeknek tíz napig maszkot kell hordaniuk és az ötödik napon öntesztelést kell végezniük, továbbá kerülniük kell a nagyobb összejöveteleket és az érintkezést a veszélyeztetettnek számító csoportokkal, például a gyenge immunrendszerű betegekkel vagy az idősebbekkel. Az egészségügyi és a szociális ellátásban dolgozóknak FFP2-es maszkot kell viselniük, és háromnaponta kell tesztet végezniük - hangsúlyozta.



Az igazoltan fertőzött személyekre továbbra is vonatkozik a korábbi rendelet, mely szerint öt nap elkülönítőbe kell vonulniuk. A karantén csakis negatív teszttel oldható fel, az utolsót napon. Ez azonban nem vonatkozik az oltatlanokra vagy azokra, akik még nem estek át a fertőzésen, nekik továbbra is tíz napig kell elkülönítőben maradniuk.



A HZJZ ajánlásokat fogalmazott meg a negyedik oltást illetően is. Egyelőre csupán a 80 év felettiek és a 65. életévüket betöltött, idősotthonokban élőknek ajánlják az újabb emlékeztető dózis felvételét.



A negyedik oltást legkevesebb négy hónappal a harmadik oltás után lehet beadni, és erre a célra mRNS-alapú vakcinát kell használni (Moderna, Pfizer) - írták.



A valamivel kevesebb, mint négymillió lakosú Horvátországban az elmúlt 24 órában 1142 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben öten hunytak el. Kórházban 541 beteget ápolnak, közülük 27-en szorulnak lélegeztetőgépre. Az országban eddig 2 312 026-an kaptak védőoltást, közülük 2 239 944-en már a második adagot is beadatták maguknak.