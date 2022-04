Bűnügy

Európa legnagyobb kannabiszültetvényét számolták fel Spanyolországban

11 tanyán összesen 67 hektárnyi területen nevelték a növényeket, amelyeket egy nagy, speciális szellőző berendezésekkel ellátott ipari csarnokban szárítottak ki szállítás előtt. 2022.04.13 17:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Európa legnagyobb kannabiszültetvényét számolták fel a hatóságok az északkelet-spanyolországi Navarra tartományban - tájékoztatott közleményben az akciót végrehajtó csendőrség szerdán.



A beszámoló szerint 11 tanyán összesen 67 hektárnyi területen nevelték a növényeket, amelyeket egy nagy, speciális szellőző berendezésekkel ellátott ipari csarnokban szárítottak ki szállítás előtt.



A csendőrség 415 ezer kannabisznövényt semmisített meg, amelyek összértéke mintegy 30 millió euró, a feldolgozás utáni haszon pedig elérhetné a száz millió eurót is.



A hatóságok három embert őrizetbe vettek, de két másik ellen is eljárást indítottak. Vallomásukban azt állították, hogy ipari felhasználásra termesztették a növényeket, de a csendőrség szerint Svájcba és Olaszországba vitték volna a kannabiszt, hogy ott, egyéb felhasználása mellett CBD-olajat készítsenek belőle.



Spanyolországban a kannabiszolaj értékesítése és használata engedélyezett, azonban előállítása - ahogyan a növények termesztése is - bűncselekménynek számít.



A spanyol belügyminisztérium adatai szerint tavaly 2,3 millió kannabisznövényt foglaltak le a hatóságok a dél-európai országban.