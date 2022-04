Ukrajnai háború

Tengerészgyalogosok fegyverletételéről és megsemmisített célpontokról számoltak be az orosz hadijelentések

Több mint ezerfős ukrán tengerészgyalogos alegység mariupoli fegyverletételéről és újabb 46 katonai célpont megsemmisítéséről számoltak be a szerdán kiadott orosz hadijelentések.



A donyecki területvédelem törzse arról számolt be szerda délelőtt, hogy hogy 1009 ukrán tengerészgyalogos adta meg magát Mariupolban, az Iljics fémműnél. Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szerint az ukrán tengerészgyalogság 36. dandárjának 1026 katonája tette le a fegyvert. A tábornok szerint 162 tiszt és 47 nő volt közöttük.



Konasenkov azt is mondta, hogy az orosz fegyveres erők nagy pontosságú tengeri és légi indítású rakétákkal megsemmisítették két nagy ukrán fegyverraktárt Szadovij és Csudniv település közelében. Beszámolója szerint a mirhorodi repülőtéren két ukrán Mi-24-es és két Mi-8-as helikopter pusztult el.



A vezérőrnagy elmondta, hogy a háború kezdete óta az ukrán fegyveres erők 130 repülőgépet, 103 helikoptert, 244 légvédelmi rakétarendszert, 447 drónt, 2169 harckocsit és páncélozott harcjárművet, 243 rakéta-sorozatvetőt, 931 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2076 speciális katonai járművet veszítettek.