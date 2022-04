Erőszak

Véres lövöldözés a New York-i metróban - videó

Legalább tíz embert lőttek meg a Sunset Parkban lévő 36. utcai metróállomáson a brooklyni csúcsforgalom idején kedd reggel - jelentették a helyi média és a rendvédelmi szervek forrásai. Összesen 16 sérültről számoltak be. Az egyik áldozatot a WABC szerint a 25. utcában, a vonal következő állomásán találták meg.



A jelentések szerint legalább négy gyanús eszközt találtak a 36. utcai állomáson is.

🚨 Several injured after a shooting at the 36th Street subway station in the Sunset Park area of #Brooklyn, New York. — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) April 12, 2022

A gyanúsított a jelentések szerint egy fekete férfi, körülbelül 180 centi magas és 80 kiló körüli súlyú. Narancssárga építőipari mellényt és gázálarcot viselt. A jelentések szerint a Sunset Park-i állomáson egy "eszközt" dobott el, és egy .38-as kaliberű kézifegyverrel lövöldözni kezdett. Egy másik jelentés két lövöldözőről szólt. Letartóztatásokat egyelőre nem tettek.



Az elsősegélynyújtók a helyszínen vannak, és a 36. utcán áthaladó metróvonalak áramellátását leállították, amíg a rendőrség a gyanúsítottak után kutat.

🚨 #UPDATE: Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted. #NYC pic.twitter.com/w6h52m0529 — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) April 12, 2022

A lövöldözés idején a vonaton tartózkodó szemtanúk elmondták, hogy az emberek "dörömböltek és hátrafelé néztek, futottak, próbáltak feljutni a szerelvényre", miközben az egyik kocsi füsttel telítődött meg. "Az egész pályaudvar tele volt füsttel" - mondta az egyik szemtanú, hozzátéve, hogy "mindenhol vér volt. Mindenki csak rohant, mert azt hitték, ők a következők".



A média kezdeti állításai ellenére Keechant Sewell, a New York-i rendőrség megbízottja elmondta, hogy az incidenst nem terrorcselekményként vizsgálják. Ugyanakkor azt mondta, hogy nem állapítottak meg indítékot, és "semmit sem zárnak ki".

Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022