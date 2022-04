Ukrajnai háború

Az osztrák kancellár nyílt és nehéz tárgyalást folytatott Putyinnal, és nem lett derűlátó

Karl Nehammer osztrák kancellár nagyon közvetlen, nyílt és nehéz tárgyalást folytatott hétfőn Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és nem lett tőle derűlátó, sőt, nyilvánvalónak látja, hogy az orosz erők súlyos támadásra készülnek Kelet-Ukrajnában - fogalmazott a kancellár abban a közleményben, amelyet a hivatala adott ki.



Putyinnak ez volt az első személyes találkozója európai vezetővel az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta.



"Ez nem baráti látogatás volt, a tárgyalás Putyin elnökkel nagyon közvetlen, nyílt és nehéz. A legfontosabb üzenetem az volt, hogy a háborút meg kell állítani, mert egy háborúban csakis vesztesek vannak mindkét oldalon" - jelentette ki Nehammer a közlemény szerint, amely nem sokkal azután jelent meg, hogy véget ért a találkozó az orosz elnök hivatalos, Moszkvához közeli, novo-ogarjovói rezidenciáján.



A kancellár ezután sajtótájékoztatót tartott Moszkvában, és ezen azt mondta: "Nem számolhatok be arról, hogy összességében optimistább lettem a megbeszéléstől Putyin elnökkel. Nyilvánvalóan az átfogó (kelet-ukrajnai) offenzívát készítik elő".



Mind mondta, felszólította az elnököt, hogy vessen véget Ukrajna megszállásának, és szemére vetette az orosz hadsereg által elkövetett "súlyos háborús bűncselekményeket". Figyelmeztette, hogy az ilyen bűncselekmények elkövetőinek felelniük kell majd tetteikért. Felhívta a figyelmét arra, hogy az Európai Unió az Oroszország elleni szankciók ügyében "egységes, mint mindig".



Nehammer szombaton látogatást tett Kijevben, és találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Mint utána, vasárnap közölte, ott határozta el, hogy hétfőn Moszkvában találkozik Putyin elnökkel, elősegítendő a párbeszédet a háborús felek között, és erről tájékoztatta Zelenszkijt, Berlint és az Európai Bizottságot is. Vasárnap Bécsben újságíróknak nyilatkozva azt mondta: "kockázatos és személyes diplomáciai missziót vállal", de minden tőle telhetőt meg akar tenni a béke érdekében, noha tudja, hogy a béke esélye nagyon halvány e pillanatban. Ígérte, hogy fel fogja vetni a bucsai tömeggyilkosság ügyét is.



Nehammer szóvivőjének tájékoztatása szerint a találkozó Putyinnal 75 percig tartott, amelyet a Reuters brit hírügynökség rövidnek minősített az orosz elnök szokásához képest. A kancellár szinte semmit nem közölt arról, hogy az orosz elnök miképpen reagált a felvetéseire.



Ausztria nem tagja a NATO-nak, de tagja az Európai Uniónak, és szorosabb a kapcsolata Oroszországgal, mint általában az uniós országoknak, viszont ez már nem így volt az utóbbi időben. Bécs támogatta az EU minden szankcióját Moszkva ellen, csak a gázvásárlás leállítását ellenzi, ugyanis földgáz-felhasználásának 80 százalékát Oroszországból fedezi.



Ausztria a múlt héten kiutasított négy orosz diplomatát, ami jelképesnek számít, minthogy nagyon sok orosz diplomata teljesít szolgálatot Bécsben - jegyezte meg a Reuters.