Ukrajnai háború

Zelenszkij szerint vegyi fegyvert vethetnek be az oroszok

Az ukrán elnök szigorú szankciók bevezetését kérte, hogy elrettentsék Moszkvát még az ilyen fegyverekről való beszédtől is. 2022.04.12 07:23 MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő este arra figyelmeztetett, hogy Oroszország vegyi fegyvert vethet be Ukrajnában, és szigorú szankciók bevezetését kérte, hogy elrettentsék Moszkvát még az ilyen fegyverekről való beszédtől is.



Hétfőn olyan meg nem erősített jelentések láttak napvilágot, melyek arra utalnak, hogy vegyi fegyvereket használtak az ostromlott Mariupol dél-ukrán kikötővárosban.



"Ezt a legnagyobb komolysággal kezeljük" - mondta Zelenszkij hétfőn késő este. Nem mondott olyat, hogy már használtak volna az oroszok vegyi fegyvereket.



"Szeretném emlékeztetni a világ vezetőit, hogy már megvitattuk a lehetőséget, hogy az orosz hadsereg vegyi fegyvereket vet be. Ez már akkor azt jelentette, hogy az orosz agresszióra sokkal keményebben és gyorsabban kell reagálni" - tette hozzá.



Petr Andrjuscsenko, Mariupol polgármesterének tanácsadója Telegram-csatornáján azt írta, hogy a vegyifegyver-támadások még nem lettek igazolva, és várja, hogy később részleteket és pontosításokat kapjon.



Az Ukrajna elleni orosz invázió, mely ezreket ölt meg és milliókat késztetett menekülésre, Kijevtől az ország keleti részére helyezte a súlypontját, ahol hatalmas offenzíva várható.



Az Európai Unió hétfőn azt közölte, hogy lehetségesek az Oroszország elleni további szankciók.



"Itt az ideje, hogy ezt a csomagot úgy alakítsuk ki, hogy szót se halljuk tömegpusztító fegyverekről az orosz oldalról. Kell az olajembargó Oroszország ellen. Bármilyen új szankciócsomagot, amely nem érinti az olajat, Moszkva mosolyogva fogad" - mondta Zelenszkij.



Nagy-Britannia igyekszik ellenőrizni azokat az információkat, melyek szerint az orosz erők vegyi fegyvereket vetnek be Mariupolban - közölte hétfőn a brit külügyminiszter.



"Jelentések szerint az orosz erők vegyi fegyvereket használhattak a Mariupol lakossága elleni támadáskor. Dolgozunk partnereinkkel, hogy ellenőrizhessük az értesüléseket" - közölte Lis Truss a Twitteren.



Az ilyen fegyverek bármiféle alkalmazása "brutális eszkalációt jelentene ebben a konfliktusban, és mi felelősségre fogjuk vonni Putyint és rezsimjét" - tette hozzá.



A Mariupolban harcoló ukrán Azov-ezred a Telegram üzenetküldőn hétfőn közzétett üzenetében azt állította, hogy egy orosz drón "mérgező anyagot" dobott le katonákra és civilekre Mariupolban, hozzátéve, hogy többen légzőszervi és idegrendszeri problémáktól szenvedtek.



Az AFP nem tudta azonnal és függetlenül ellenőrizni az állításokat.



Oroszország tagadta, hogy a február 24-én indult offenzíva során háborús bűnöket követett volna el.