Konfliktus

A boszniai államelnökség szerb tagja felfüggeszti az együttműködést a brit nagykövettel

Felfüggeszti az együttműködést Nagy-Britannia boszniai nagykövetségével Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja azt követően, hogy London szankciókat jelentett be ellene és a boszniai Szerb Köztársaság elnöke ellen hétfőn.



A Szabad Európa Rádió nyugat-balkáni irodájának beszámolója szerint Milorad Dodik a boszniai Szerb Köztársaság parlamentjének ülésén szólalt fel hétfőn, és a szankciókra reagálva azt mondta, nem érdeklik a megszorítások, mert semmilyen vagyona nincs Nagy-Britanniában, és az országban sem járt már legalább tíz éve.



London hétfőn jelentette be, hogy Milorad Dodik és Zeljka Cvijanovic ellen szankciókat vezet be Bosznia-Hercegovina legitimitásának és területi egységének aláásási kísérletei miatt. "Ez a két politikus szándékosan ássa alá a nehezen megszerzett békét Bosznia-Hercegovinában" - olvasható a brit külügyminisztériumi közleményben. A szankciók vagyonbefagyasztásra és utazási tilalomra vonatkoznak, ezekre reagált úgy Milorad Dodik, hogy nem érintik.



Milorad Dodik évek óta hangoztatja, hogy a többségében szerbek lakta országrész kiválna Bosznia-Hercegovinából, tavaly október óta pedig arról is beszél, hogy a boszniai szerbek kivonulnak Bosznia-Hercegovina szövetségi intézményeiből, valamint a hadseregből, az igazságügyi testületekből és az adózási rendszerből is. Zeljka Cvijanovic pedig a boszniai Szerb Köztársaság elnökeként mindenben partnere Milorad Dodiknak. Ezzel az ország az utóbbi majdnem harminc év talán legmélyebb belpolitikai válságába sodródott, hiszen megbénult az egész politikai rendszere a szerbek bojkottja miatt.



Milorad Dodik azt követően kezdett el beszélni a szövetségi intézményektől történő elszakadásról, hogy a nemzetközi közösség korábbi boszniai főképviselője, Valentin Inzko törvényerejű rendeletet hozott, amelynek értelmében a srebrenicai népirtás, valamint más emberiesség elleni bűnök tagadása börtönbüntetéssel sújtható. Hat hónaptól öt évig terjedő börtönre ítélhetik azt, aki nyilvánosan helyesli, tagadja, kicsinyli vagy megpróbálja igazolni a népirtást, vagy így tesz más olyan háborús, illetve emberiesség elleni bűncselekménnyel kapcsolatban, amelyet valamely hágai vagy boszniai bíróság bizonyítottnak mondott ki. Ezt a rendeletet a boszniai Szerb Köztársaság nem hajlandó végrehajtani - közölte akkor a boszniai szerb politikus, és azóta erre hivatkozva az országrész egyre több szövetségi törvénytől próbál elszakadni.



Az 1992-1995-ös boszniai háborút lezáró daytoni békeszerződés két országrészre osztotta Bosznia-Hercegovinát: a főként szerbek lakta boszniai Szerb Köztársaságra, valamint a túlnyomórészt bosnyákok és horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderációra. A békeszerződésbe azt is belefoglalták, hogy a három államalkotó népcsoportnak - a bosnyáknak, a horvátnak és a szerbnek - egyenlő arányban kell részt vennie az állami szervek működésében. Ez pedig gyakran gátolja a reformok végrehajtását.