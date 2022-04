Gyilkosság

Bűnösnek mondta ki az esküdtszék a brit parlamenti képviselő meggyilkolásával vádolt férfit

A vizsgálat alapján a tettes kéttucatnyi szúrt sebet ejtett a parlamenti képviselőn, aki a gyors orvosi beavatkozás ellenére a helyszínen meghalt. 2022.04.12 02:30 MTI

Bűnösnek mondta ki hétfőn a londoni központi büntetőbíróság esküdtszéke azt a 26 éves férfit, akit Sir David Amess parlamenti képviselő meggyilkolásával vádolnak.



A 69 esztendős, nős, ötgyermekes Amess, aki csaknem négy évtizedig volt a brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójának tagja, tavaly októberben képviselői fogadóórát tartott délkelet-angliai választókörzetében, az Essex megyei Leigh-on-Sea kisvárosban, amikor a fiatal férfi, Ali Harbi Ali késsel rátámadt.



A vizsgálat alapján Ali kéttucatnyi szúrt sebet ejtett a parlamenti képviselőn, aki a gyors orvosi beavatkozás ellenére a helyszínen meghalt.



A londoni illetőségű elkövetőt ugyancsak a helyszínen elfogták.



Ali ellen gyilkosság és terrorcselekmények előkészítése címén emelt vádat az angol-walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) kiemelt bűncselekményekkel és terrorelhárítással foglalkozó ügyosztálya.



Ali, akit a szigoráról hírhedt londoni Belmarsh börtönben tartanak vizsgálati fogságban, a londoni központi büntetőbíróságon zajló perben tagadta a terhére rótt gyilkossági vádat. Védekezésében "jogos bosszúnak" nevezte tettét, és közölte: azért választotta ki Sir David Amesst, mert a képviselő annak idején megszavazta, hogy a brit királyi légierő (RAF) légicsapásokat hajthasson végre szíriai célpontok ellen.



A tárgyaláson elhangzott az is, hogy Ali ugyanezen okból más alsóházi képviselők meggyilkolását is tervbe vette, és merényletet akart elkövetni Michael Gove kabinetminiszter, a Konzervatív Párt magas rangú tagja ellen is.



Ali elismerte, hogy Szíriába akart utazni és csatlakozni kívánt az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezethez, de ezt a szíriai háborús helyzet nem tette lehetővé, ezért úgy döntött, hogy Nagy-Britanniában szolgálja "a muszlim ügyet".

A tárgyalás hétfői zárónapján az esküdtszék alig húszperces tanácskozás után bűnösnek nyilvánította Ali Harbi Alit gyilkosságban és terrorcselekmények előkészítésében.



Az esküdtszéki döntés után a bíró bejelentette, hogy szerdán hirdet ítéletet az ügyben.



Ali Harbi Ali a dél-londoni Croydon kerületben született 1996-ban, szomáliai család gyermekeként. A BBC közszolgálati médiatársaság úgy értesült, hogy Ali édesapja korábban Szomáliában miniszterelnöki tanácsadóként tevékenykedett.



Priti Patel brit belügyminiszter kérésére a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) a gyilkosság után felmérte és jelentősnek minősítette a brit alsóházi képviselőket fenyegető terrorkockázatokat. A testület hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem tárt fel olyan információt, amely bármilyen hiteles, konkrét vagy azonnali fenyegetésre utalna.



A brit hatóságok februárban csökkentették a terrorkészültség szintjét, az ötfokozatú skálán az addig érvényben volt második legmagasabb, "súlyos" szintről a középső, "jelentős" fokozatra enyhítve a nagy-britanniai terrorellenes készenlétet.