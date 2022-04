Ketten meghaltak egy buszbalesetben Belgiumban, a sofőr drog hatása alatt vezetett

Két ember meghalt, öten súlyosan megsérültek vasárnap egy észak-belgiumi autópályán történt buszbalesetben, a sofőr kábítószertesztje pozitív lett - közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap vasárnap.



Sandra Eyschen, a belga szövetségi rendőrség szóvivője arról tájékoztatott, hogy a francia BlaBlaCar nevű fuvarmegosztó szolgáltatás távolsági autóbusza az észak-belgiumi Antwerpent a hollandiai Bredával összekötő E19-es autópályán szenvedett balesetet.



Az Amszterdamból Párizsba közlekedő, francia rendszámú jármű egyelőre tisztázatlan okból tért le az autópályájáról, majd az oldalára fordult, ablakai betörtek. A pályaszakaszt teljesen lezárták, hosszú autósorok alakultak ki.



Az Antwerpen közelében felborult busz 30, főként francia és spanyol állampolgárságú utast szállított.



Az antwerpeni ügyészség tájékoztatása szerint a sofőr kábítószertesztje pozitív lett. A 35 éves francia állampolgárságú buszvezetőt előállították - tették hozzá.

