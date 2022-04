Ukrajnai háború

Több mint 1700 ukrajnai menekült gyermeket írattak be romániai óvodákba, iskolákba

Arra is van azonban példa, hogy a háború elől menekült gyermekek román vagy magyar iskolákban látogatják az órákat, és próbálják megérteni a tananyagot.

Több mint 1700, az ukrajnai háború elől elmenekült gyermeket írattak be a szülei romániai óvodákba, iskolákba - közölte pénteken Sorin Cimpeanu román oktatási miniszter.



A tárcavezető szerint 1769 gyermek számára kérvényezték a bekapcsolódást a romániai oktatási rendszerbe. Közülük 570-en óvodába iratkoztak be, 1199-en pedig iskolába. Közel 1500 gyermeket már el is helyeztek a különböző tanintézetekben.



Több romániai nagyvárosban ukrán tannyelvű osztályok, csoportok indultak, Ukrajnából menekült pedagógusok bevonásával. Arra is van azonban példa, hogy a háború elől menekült gyermekek román vagy magyar iskolákban látogatják az órákat, és próbálják megérteni a tananyagot.



Kolozsváron a Magyar Unitárius Egyház indított hétfőtől ukrán nyelvű óvodai csoportot. Elekes Zsolt iskolalelkész a Krónika napilapnak elmondta: nagyon jó viszont alakítottak ki egy közel egy hónapja Kolozsváron tartózkodó ukrajnai menekültcsaláddal, amelynek három pedagógus tagja is van. Az ő segítségükkel gyűjtötték össze az érdeklődőket.