Emelkedett a tel-avivi lövöldözéses merénylet halálos áldozatainak száma

Háromra emelkedett a csütörtök esti lövöldözéses merénylet halálos áldozatainak száma Izraelben, életét vesztette az egyik súlyos sebesült - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.



Hiába küzdöttek életéért az orvosok, belehalt súlyos sérüléseibe a 35 éves, háromgyermekes Barak Lopen, aki korábban olimpiákon is induló kajakversenyző volt, emellett az izraeli olimpiai és paraolimpiai kajakválogatott edzője.



A terrorakció halálos áldozata volt mellette a 27 éves Eitam Megini, aki egy hónapja jegyezte el barátnőjét, és az esküvőjüket tervezték. Számítástechnikát és idegtudományokat tanult.



Gyerekkori barátjával, Tomer Moraddal mentek Tel-Avivba egy bárba beszélgetni, ahol mindkettőjüket agyonlőtte a palesztin támadó. Morad éppen befejezte mérnöki tanulmányait, és új végzettségének megfelelő állást talált.



Naftali Bennett miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy a biztonsági erők továbbra is maximális készültségben vannak Tel-Avivban és az egész országban, hogy megakadályozzanak egy esetleges további merényletet, a több hete tartó terrorhullám folytatását.



"Izrael egész népe érzi a meggyilkoltak családjainak szomorúságát, és imádkozik a sebesültek egészségéért" - hangsúlyozta nyilatkozatában a kormányfő. - "Nehéz, kihívásokkal teli korszakban élünk - talán hosszabb ideig, - de kemény kézzel harcolunk a terrorral, és győzni fogunk" - tette hozzá.



A merénylő jól ismerte Tel-Avivot, több alkalommal tartózkodott a városban, noha nem volt izraeli munkavállalási és belépési engedélye. A Sin Bét belbiztonsági szolgálat jelentése szerint a Ciszjordánia északi részén, Dzsenín egyik menekülttáborában élő 29 éves Raid Hazem nem tartozott egyik palesztin terrorszervezethez sem, nem voltak korábban biztonsági kihágásai, soha nem vették őrizetbe.



A ramadán, a muzulmán böjti hónap első pénteki imája feszülten, teljes rendőri készültségben, de békésen zajlott le Jeruzsálemben az Al-Aksza mecsetnél, amely a muzulmán vallás harmadik legszentebb helye Mekka és Medina után.

