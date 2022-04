Francia elnökválasztás

Marine Le Pen büntetendővé tenné a muzulmán fejkendő viselését

Franciaországban hivatalosan nem készülnek etnikai összesítések, de szociológiai becslések szerint mintegy hatmillió muzulmán él a 67 milliós országban. 2022.04.07 16:30 MTI

Marine Le Pen, a három nap múlva esedékes francia elnökválasztás szuverenista jobboldali jelöltje megerősítette csütörtökön, hogy megválasztása esetén minden nyilvános helyen betiltja a muzulmán fejkendő viselését, a szabályszegőket pedig pénzbírsággal sújtja.



"Az utcai fejkendőviselést ugyanolyan pénzbírsággal sújtanánk, mint ahogy tilos nem bekapcsolni a biztonsági övet. Ez teljesen alkalmazható" - mondta a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés államfőjelöltje az RTL kereskedelmi rádióban.



Az ellenzéki politikus úgy vélte, hogy "ez olyan intézkedés, amelyet a franciák kérnek", mert "az elmúlt húsz évben a fejkendőt az iszlamisták egyenruhaként, és az iszlamista fundamentalizmus erősödésének demonstrálására használták".



Franciaországban hivatalosan nem készülnek etnikai összesítések, de szociológiai becslések szerint mintegy hatmillió muzulmán él a 67 milliós országban. Az iszlám a második legjelentősebb vallás az országban, ahol a legjelentősebb európai muzulmán közösség él, de jelentős részük nem gyakorolja a vallását.



A fejkendőről szóló vita rendszeresen kirobban Franciaországban, miután a szekularizálódás, azaz az állam és a vallás szétválasztásának nevében a vallási jelképek viselését szigorúan szabályozzák a törvények. Igy a közoktatási intézményekben tilos minden vallási megkülönböztető jegy, a muzulmán fejkendőn kívül, kereszt vagy kipa viselése is.



Marine Le Pen ugyanakkor visszavonta a kipa nyilvános helyen történő viselésének betiltásáról szóló korábbi javaslatát.



A Nemzeti Tömörülés 2021 januárban már bemutatta a Le Pen szerint "mindenhol szembeszökő" iszlamista ideológia elleni küzdelemről szóló programját. Marine Le Pen ezért "a totalitárius" ideológiát "a társadalom minden területéről" szeretné száműzni. Ezt a fejkendő betiltásával kezdené. Az elnökválasztási program szövege szerint Marine Le Pen betiltaná "az iszlamista ideológia gyakorlását, megnyilvánulását és nyilvános terjesztését" a moziktól a sajtón át az iskolákig, minden nyilvános helyen.



"Nem a lelkiismereti szabadság korlátozásáról van szó" - jelezte Jean-Paul Garraud európai parlamenti képviselő, akit Marine Le Pen igazságügyi miniszternek nevezne ki megválasztása esetén. A javaslat alkotmányosságát illetően, a korábban vizsgálóbíróként tevékenykedő képviselő elmondta: "az öncenzúra előtt, csak azért mert tartunk az alkotmánytanácstól, előbb a megfelelő intézkedéseket be kell vezetni".



Marine Le Pen az elnökválasztási kampányban számos muzulmán fejkendőt viselő nővel szelfizett, amit egyik korábbi párttársa, Jean Messiha, aki azóta Eric Zemmour jobboldali publicista, elnökjelölt táborát erősíti, szóvá is tett.



"Te mit tettél volna? Lerántottad volna a kendőjét? Megbántottad volna?" - válaszolta márciusban nyilvánosan Marine Le Pen a volt párttársának.

Az elnökválasztás vasárnapi első fordulójában 12 jelölt indul, s valamennyi felmérés szerint Emmanuel Macron államfőnek és Marine Le Pennek van esélye továbbjutni az április 24-i második fordulóba, ahol jelenleg az elnöknek van nagyobb esélye a győzelemre, de a különbség az elmúlt napokban fokozatosan csökkent Macron és Le Pen között, s már a 3 százalékos hibahatáron belül van.