Spanyolországban április 20-ától megszűnik a kötelező maszkviselés a zárt nyilvános helyek többségében - jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter szerda este Toledóban sajtótájékoztatón.



Hangsúlyozta: a lazítás nem vonatkozik a tömegközlekedési eszközökre, a kórházakra és az egészségügyi-szociális intézményekre, például az idősotthonokra. Az új szabály megalkotásánál azt vették figyelembe, hogy melyek azok a helyszínek, ahol a fertőzés szempontjából veszélyeztetettek, például a gyenge immunrendszerű betegek vagy idősebbek is megfordulnak - tette hozzá.



Az enyhítésnek köszönhetően nem kell maszkot hordani az iskolákban, a munkahelyeken, a kulturális intézményekben - derült ki a tárcavezető szavaiból, aki beszélt arról is, hogy továbbra is ajánlják a "felelős maszkviselést" nagy tömegben vagy olyan zárt helyeken, ahol nincs megfelelő szellőztetés.



Carolina Darias elmondta: a járványügyi szakértők javaslata alapján határoztak úgy, hogy korlátozást a húsvéti nagyhét után oldják fel, az ünnep alatt ugyanis számos tömegrendezvényre lehet számítani. A lazítást a kedvező járványhelyzet és a magas átoltottság teszi lehetővé - jegyezte meg.



Tájékoztatása szerint a módosítást április 19-i ülésén tervezi jóváhagyni a spanyol kormány.



A dél-európai országban 2020 júliusában tették kötelezővé a maszkviselést a zárt nyilvános helyeken.