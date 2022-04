Oroszország

Jourová: Oroszország fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobboldali csoportokat támogat világszerte

Nemzetközi tanulmányok is kimutatták, hogy Oroszország fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobboldali csoportokat támogat világszerte, hogy megossza a társadalmakat - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság demokráciáért és átláthatóságért felelős biztosa szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén.



Jourová a "Vlagyimir Putyin orosz elnök vezette rezsim és az európai szélsőjobboldali és szeparatista mozgalmak közötti együttműködéseket" tárgyaló vitában elmondta: Oroszország szélsőjobboldali csoportokat képez ki és finanszíroz, akik egymással hálózatot szerveznek. Példaként említette az Egyesült Államok által terrorista csoportosulásnak minősített Orosz Birodalmi Mozgalmat, amely jó kapcsolatokat ápol a Skandináviában betiltott Északi Ellenállási Mozgalommal.



A biztos felhívta a figyelmet, hogy Oroszország, mielőtt megtámadta Ukrajnát, már évek óta próbálta az országot destabilizálni, és feltartóztatni demokratikus fejlődését. "Ez egy intő jel az EU számára is, hogy a demokráciainkat meg kell erősíteni" - hangsúlyozta. "A bizottság a jobboldali szélsőségesség ellen több eszközökkel is fellép, mások mellett az Europol révén" - tette hozzá.



Jourová hangsúlyozta továbbá, hogy a pártfinanszírozás tagállami hatáskörbe tartozik, azonban a Európai Unió központi szerveinek illetékességük van az európai pártcsaládok finanszírozásában. Emlékeztetett, hogy a bizottság tavaly novemberben javaslatot tett az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozásával foglalkozó uniós szabályok felülvizsgálatára is. A rendelet aktualizálásának célja, hogy megkönnyítse az európai politikai pártoknak a nemzeti tagpártokkal történő, illetve a határokon átnyúló kapcsolattartását, növelje az átláthatóságot, különösen a politikai hirdetések és támogatások tekintetében.



Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője hozzászólalását egy idézettel kezdte: "Oroszország reményt és erőt adott minden kisebbségnek a jogaikért folytatott küzdelmükben, a krími referendum pedig rámutatott az Egyesült Államok és az EU kétszínűségére, mert a népek önrendelkezését, emberi és kisebbségi jogaikat csak akkor támogatják, ha geopolitikai érdekeik úgy kívánják".



"Ezek a kijelentések a magyar szélsőjobb részéről hangzottak el néhány éve, amikor tagjai választási megfigyelőként vettek részt a krími referendumban, és ünnepelve fogadták a félsziget Oroszország általi annektálását" - hívta fel a figyelmet a politikus.



Azt mondta, hogy a Jobbik és a magyar baloldal által kötött szövetséget az európai baloldali pártok lelkesen támogatták. "A Jobbik kormányfőjelöltjével Donald Tusk is egy színpadra lépett, bevonva az Európai Néppártot az ellenzék választási kampányába" - tette hozzá Schaller-Baross Ernő.