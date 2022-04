Ukrajnai háború

Zelenszkij a tömeggyilkosságok helyszínére látogatott, ahol sürgette Putyint, hogy találkozzon vele

Az elnök szavai szerint nap mint nap találnak megölt vagy megkínzott embereket azokon a településeken, amelyeket visszavesznek az orosz erőktől. 2022.04.05 07:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy mielőbb üljön vele tárgyalóasztalhoz. Erről az államfő a Kijev megyei Bucsában tett látogatásakor beszélt videofelvételen, amelyet irodája tett közzé hivatalos honlapján.



"Minél tovább halogatja az Oroszországi Föderáció a csúcstalálkozót, annál rosszabb lesz az neki" - hangoztatta Zelenszkij. Kifejtette, hogy minden nap ugyanis, amikor ukrán csapatok felszabadítanak egy területet, láthatóvá válik, mit tettek ott az orosz katonák. Az elnök szavai szerint nap mint nap találnak megölt vagy megkínzott embereket azokon a településeken, amelyeket visszavesznek az orosz erőktől.



Bucsa település felett a múlt héten vették vissza az ellenőrzést az ukrán erők. A hatóságokra hivatkozó ukrán híradások szerint a településen tömegsírokat találtak mintegy háromszáz halottal, és több tucat agyonlőtt civil holttestét az utcákon heverve, utóbbiak közül többnek össze volt kötözve a keze - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál, hozzáfűzve: Oroszország nem ismeri el, hogy az ő katonái kegyetlenkedtek volna Bucsában. Moszkva azt állítja, hogy egyetlen polgári személy sem vesztette életét a Kijev környéki településen, amíg orosz ellenőrzés alatt volt.



Zelenszkij a hírportál kérdésére elismerte, hogy a Donyeck megyében, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol helyzete most az egyik legsúlyosabb Ukrajnában. Reményét fejezte ki, hogy Törökország kész lesz közvetíteni a kikötőváros helyzetének rendezése érdekében. A török védelmi miniszter múlt szombaton közölte, hogy országa kész hajókat küldeni civilek kimenekítésére Mariupolból.



Vadim Bojcsenko, Mariupol polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy még mintegy 130 ezer civil van a körbezárt kikötővárosban. Hozzátette, hogy az orosz erők elpusztították a város tulajdonában lévő összes autóbuszt, szám szerint 150-et. Kifejtette, hogy március 13-án sikerült "folyosót" nyitniuk, hogy a mariupoliak legalább személygépkocsikon elhagyhassák a várost Bergyanszk felé. "Most ez az útvonal működik, de megszakításokkal" - mondta, hozzátéve, hogy a Bergyanszk és Zaporizzsja közötti "folyosó is működik, de nehézkesen".



A polgármester adatai szerint körülbelül 90 ezer mariupoli lakos tudott Bergyanszkon keresztül Zaporizzsjába távozni. Mintegy 70 ezer mariupoli pedig a város peremvidékén lévő falvakban rekedt.



Bojcsenko hozzátette, hogy az orosz hadsereg teljesen blokkolja Ukrajna minden kísérletét humanitárius szállítmányok Mariupolba szállítására. Ezenfelül az orosz csapatok nemegyszer "ellopják" az Ukrajna más részeiből Mariupolba indított segélyszállítmányokat, majd saját adományként osztják szét - állította a polgármester. Hangsúlyozta, hogy mostanáig egyetlen ukrán evakuációs buszt sem engedtek be az orosz erők Mariupolba.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester egy tévéműsorban arra kért mindenkit, hogy akinek van lehetősége, még néhány napig, de lehetőleg a hét végéig halassza el a visszatérést az ukrán fővárosba. Úgy vélte, hogy körülbelül akkor már meg tudja a városvezetés mondani, mikor lesz biztonságos hazamenni Kijevbe.



Olekszandr Szenkevics, a dél-ukrajnai Mikolajiv polgármestere arról adott hírt, hogy hétfő délután kazettás lőszereket lőttek ki az orosz erők a megyeszékhelyre. Ezek egy buszmegállónál csapódtak be, és több civil is életét vesztette, sokan megsebesültek. Pontos számot az áldozatokról egyelőre nem közölt.



A dél-ukrajnai Odessza polgármestere hétfőn közölte, hogy az olajfinomító üzem és az olajtárolók elleni vasárnapi orosz rakétatáadásokban üzemanyagtározók semmisültek meg, károk keletkeztek közműépületekben és gázvezetékekben. Információi szerint egy polgári személy sebesült meg, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.



Olekszandr Motuzjanik, az ukrán védelmi minisztérium szóvivője hétfői tájékoztatóján arról számolt be, hogy az orosz csapatok most alapvetően a keleti országrészben lévő Harkiv város elfoglalására készülnek, és a Donyec-medencében támadják hevesen az ukrán erőket.