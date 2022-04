Ukrajnai háború

Az EU 17 milliárd euró átcsoportosítását teszi lehetővé a menekültek megsegítésére

Az uniós alapokról szóló jogszabályok módosítása segíti az Ukrajnából érkező menekülteket és az őket befogadó tagállamokat. 2022.04.04 12:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió Tanácsa jogalkotási módosításokat fogadott el, lehetővé téve a tagállamoknak, hogy 17 milliárd euró (mintegy 6300 milliárd forint) forrást csoportosítsanak át a kohéziós politikai alapokból és az európai segélyalapból (FEAD), hogy segíteni tudjanak az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió elől elmenekülőknek - tájékoztatott az uniós tanács hétfőn.



Az uniós alapokról szóló jogszabályok módosítása segíti az Ukrajnából érkező menekülteket és az őket befogadó tagállamokat, melyek így elegendő erőforrással rendelkeznek majd a lakhatás, az oktatás és az egészségügy iránti növekvő igények kielégítésére - közölték.



Az uniós tanács közleményében kiemelte, a változások kivételes rugalmasságot biztosítanak az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap által finanszírozott programok közötti források átcsoportosítására a menekültek beáramlásának kezelése érdekében. A rugalmasság például azt jelenti, hogy az infrastrukturális projektekre elkülönített forrásokat a tagállamok átcsoportosíthatják úgy, hogy egészségügyi ellátást és oktatást biztosítsanak az ukrajnai menekülteknek - írták.



Az Európai Unió Tanácsa egy elszámolási évvel meghosszabbította a kohéziós programok uniós költségvetéséből származó 100 százalékos finanszírozást is. Ez enyhíti a nemzeti és regionális költségvetésekre nehezedő, az Ukrajnából érkező menekültek beáramlása miatt megnövekedett terheket - közölték.



A tanács elfogadta továbbá a 2014-2020-as belügyi alapok és a 2021-2027-es menekültügyi, migrációs és integrációs alap módosítását is. Ez további forrásokat biztosít az ukrajnai háború elől menekülők befogadására és ellátására. Az uniós tanács egy évvel meghosszabbította a 2014-2020-as belügyi alapok végrehajtási időszakát is, és hozzáférést biztosított a menekültügyi és migrációs alapban korábban más célokra elkülönített, el nem költött összegekhez. Ez várhatóan a fel nem használt alapokból származó, legfeljebb 420 millió euró összegű kiegészítő támogatást szabadít fel, és lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a fennmaradó forrásokat felhasználják az Ukrajnából menekülők tömeges beáramlásának kezelésére - tette hozzá közleményében az uniós tanács.