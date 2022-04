USA-választás

Versenybe száll Sarah Palin Alaszka állam képviselőházi székéért

Alaszka képviselőházi székét 1973 óta, 49 éven keresztül a republikánus párti Don Young töltötte be, aki márciusban - 88 éves korában - elhunyt. 2022.04.03

Versenybe száll Sarah Palin, a néhai republikánus John McCain 2008-as alelnökjelöltje Alaszka szövetségi állam képviselőházi székéért, amely az eddigi képviselő váratlan márciusi halála miatt üresedett meg - jelentette a The New York Times című amerikai napilap.



Palin még pénteken jelentette be, hogy megpályázza a tisztséget mintegy ötven másik induló mellett. Közleményében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban "gyökeres változások állhatnak be".



"Ahogy figyeltem, hogyan teszi tönkre a szélsőbal az országot, tudtam, hogy fel kell állnom és csatlakoznom kell a szabadságért folytatott küzdelemhez" - idézte Palint a The New York Times szombaton.



Alaszka képviselőházi székét 1973 óta, 49 éven keresztül a republikánus párti Don Young töltötte be, aki márciusban - 88 éves korában - elhunyt. Emiatt az államban júniusban rendkívüli előválasztást tartanak, amelynek az első négy befutója jut tovább az augusztusi rendkívüli választásra, amelynek győztese kitöltheti majd az elhunyt Don Young januárban lejáró képviselői ciklusát.



Némi bonyodalmat okozhat majd, hogy az előrehozott rendkívüli választás augusztusban egybe fog esni a novemberben tartandó félidős választások előtti szokásos előválasztással. A novemberi szavazáson fog eldőlni, hogy a januárban kezdődő kétéves ciklusban ki képviseli majd Alaszkát a washingtoni törvényhozásban.



John McCain melletti alelnökjelöltsége idején Sarah Palin Alaszka kormányzója volt, de 2009-ben lemondott. Azóta a helyi politikában nem keltett nagy feltűnést, viszont országos szinten igyekezett fenntartani ismertségét: előadásokat tartott, konzervatív intézmények rendezvényein jelent meg, még valóságshow-ban is részt vett. Donald Trump volt elnök kampányának is korai támogatója volt.