Katasztrófa

Több tornádó pusztított az Egyesült Államok déli részén, halottak és sérültek is vannak - videó

Tennessee, Mississippi, Arkansas államokra és Florida északkeleti térségére is tornádó csapott le szerda éjjel az Egyesült Államokban, ketten meghaltak, többen megsérültek - jelentette az AP amerikai hírügynökség helyi tisztségviselők beszámolói alapján.



A Florida állambeli Panhandle térségéből két halálos áldozatról és legalább két további sérültről számoltak be. A vihar több házat tönkretett, a kidőlt fák villanyvezetékeket szakítottak le.



Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio és Michigan államokban közel 200 ezren maradtak áram nélkül csütörtök reggelre.



Mississippiben egy raktárépület is összeomlott, ám még időben sikerült mindenkit kimenekíteni, így itt nem történt sérülés.



Szerdán napközben az Arkansas állambeli Springdale-ben és környékén tombolt forgószél, az óránkénti közel 230 kilométeres sebességű széllökések hét embert megsebesítettek, köztük kettőt súlyosan. Arkansas mellett Missouri és Mississippi államokban is az EF-skála szerinti 1-es riasztást adtak ki, ami óránként 160 kilométeres szelet jelenthet.



Tennessee állam több részén is tornádófigyelmeztetést adtak ki. Mississippi szenátusa felfüggesztette az ülését, miután felharsantak a védelmi szirénák. Többen az épület alagsorának fedezékébe vonultak.



Tennessee-ben a tűzoltók az egyre terjedő futótüzet próbálják féken tartani. A Great Smoky Mountains nemzeti park környékén pusztító tűz már több mint 100 hektárnyi területre kiterjedt. A térségben az erős széllökések miatt gyorsan terjedő vész elől többeket ideiglenesen elköltöztettek.