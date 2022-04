Ukrán helikopterek mértek csapást Oroszországban - videó

Az orosz légtérbe behatoló két ukrán helikopter csapást mért egy olajtárolóra a határ közelében fekvő Belgorodban, a létesítmény kigyulladt - közölte Telegram-csatornáján pénteken Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója.



Belgorod megyét többször érte már belövés a Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett ukrajnai háború során, de ez volt az első ismertté vált, orosz területen végrehajtott ukrán légicsapás.



"Az olajraktárban keletkezett tüzet az ukrán fegyveres erők két helikopterének légicsapása okozta, amelyek kis magasságban érkeztek Oroszország területére. Áldozatok nem voltak" - írta Gladkov.



A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint nyolc olajtartály ég. Az első jelentések arról szóltak, hogy tűz ütött ki a tárolóban.



A belgorodi kormányzó közölte, hogy az olajtároló-tűz miatt változtatnak a helyi benzinkutak ellátási láncán, és az ígérte, hogy nem lesz üzemanyaghiány.

