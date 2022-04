Ukrajnai háború

Gérard Depardieu elítélte az orosz elnök "elfogadhatatlan őrült eltévelyedéseit"

Gérard Depardieu francia színész, akit barátság fűz Vlagyimir Putyinhoz, csütörtökön elítélte az orosz elnök "elfogadhatatlan őrült eltévelyedéseit", és bejelentette, hogy az április eleji három párizsi koncertjének bevételét "az ukrajnai áldozatoknak" ajánlja fel.



"Az orosz nép nem felelős olyan vezetőinek elfogadhatatlan őrült eltévelyedéseiért, mint amilyen Vlagyimir Putyin" - írta közleményében a francia sztár, aki korábban többször is méltatta az orosz elnököt.



Gérard Depardieu április 1. és 3 között a párizsi Champs-Elysées színházban adja elő a Barbara énekesnő sanzonjaiból összeállított estjét.



"A három koncert teljes bevételét ennek a tragikus testvérháborúnak az ukrajnai áldozatai kapják" - olvasható a közleményben.



"Mindig is sajátosan vonzódtam az orosz nép iránt, amelyet olyan kiválóan írt le Dosztojevszkij, Tolsztoj, Gogol, Paszternák és sok más művész ( ...), Csajkovszkij, Prokofjev, Sosztakovics" - tette hozzá.



Hét nappal az Oroszország indította háború kitörése után, március 1-én Gérard Depardieu az AFP francia hírügynökségen keresztül azt üzente az Ukrajnában harcoló feleknek, hogy hagyják abba a háborúskodást és tárgyaljanak.



"Oroszország és Ukrajna mindig is testvérnemzetek voltak. Én a testvérháború ellen vagyok. Azt mondom: tegyétek le a fegyvereket és tárgyaljatok!" - idézte akkor a hírügynökség Depardieu-t, aki telefonon hívta fel az AFP-t, és tette meg nyilatkozatát.



Gérard Depardieu a francia állampolgársága mellett orosszal is rendelkezik, amelyet 2013 januárban kapott meg.



A színész azt követően kapta meg az orosz útlevelet Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, hogy bejelentette: Belgiumba költözik az akkori szocialista francia kormánynak a gazdagokra kiróni tervezett 75 százalékos adója miatt.



"Természetes, hogy adózunk, de nem olyan ostobáknak, akik azt gondolják, hogy jót tesznek" - mondta 2014-ben a Le Point című hetilapnak Depardieu az orosz állampolgárság felvétele kapcsán. Azóta nem győzte dicsérni Oroszországot a francia sajtóban, "nagy demokráciának" is nevezte, Vlagyimir Putyint pedig II. János Pál pápához hasonlította.