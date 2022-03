Gazdaság

Az amerikai kormány felszabadítja a stratégiai kőolajtartalék egy részét

Az amerikai kormányzat felszabadítja a stratégiai kőolajtartalék egy részét, hogy így csökkentse a benzinárakat. Közleményében a Fehér Ház "példa nélküli lépésnek" nevezte a napi egymillió hordónyi mennyiség felszabadítását, amely hat hónapig lesz érvényben - jelentette a The Wall Street Journal című amerikai lap csütörtökön.



A mérsékelt jobboldali üzleti-politikai napilap tudósítása szerint a Brent-nyersolaj hordónkénti ára, amelyet világszerte a kőolajár egyik mérőszámának tekintenek, majdnem öt százalékponttal 106 dollárra csökkent, miután a fenti amerikai kormányzati tervek először - még csütörtök reggel - napvilágot láttak.



Ennek ellenére a leggyakrabban értékesített Brent-nyersolaj ára továbbra is jelentősen meghaladja a 12 hónappal ezelőtti mértéket, amikor még csak 62,74 dolláron állt.



Biden elnök márciusban tiltotta meg az orosz kőolaj és más energiahordozók amerikai importját, miközben elismerte, hogy ez tovább növelheti a benzinárakat az Egyesült Államokban.



A novemberi időközi kongresszusi választások előtt az amerikai elnök jelentős politikai nyomásnak van kitéve, hogy kezelje az emelkedő benzinárakat, miközben a republikánusok továbbra is élesen bírálják a demokrata politikusokat e kérdésben.



Biden népszerűsége az elmúlt hónapokban mélypontra süllyedt éppen a folyamatosan növekvő benzinárak, valamint a 40 éves rekordmagasságba emelkedő infláció miatt.



A Biden-adminisztráció korábban már kétszer is felszabadított kisebb-nagyobb mennyiséget az amerikai SPR-készletekből, más kőolaj-kitermelő országokkal előre egyeztetve: novemberben 50 millió hordónyi, márciusban pedig további 30 millió hordónyi kőolajat tettek elérhetővé az amerikai piacon.



Habár a fenti mennyiségek segítettek enyhíteni a hiányt, nem csökkentették jelentős mértékben a benzinárakat. A tartalék novemberi felszabadítását követően például rövid ideig csökkentek az üzemanyagárak, de január végére már ismét emelkedni kezdtek. Az elmúlt hetekben ismét csökkent valamelyest a benzin ára az Egyesült Államokban.



A Biden-adminisztrációnak ezen kívül nem sok eszköze van a benzinárak csökkentésére. Egyes kongresszusi demokrata politikusok, akik kemény újraválasztási küzdelem elé néznek a novemberi választásokon, már elkezdtek lobbizni az üzemanyagot terhelő szövetségi jövedéki adó ideiglenes felfüggesztése mellett.



Ugyanakkor a további kőolajkészletek felszabadítását ellenzik mindazok a baloldali-liberális szervezetek és csoportok, amelyek alapvető szerepet játszottak a demokrata párti politikusok elmúlt évekbeli választási győzelmében. A progresszív és radikális demokraták közül sokan nem akarják, hogy a benzinárak csökkentése a Biden-adminisztráció hosszú távú klímapolitikájának kárára történjen.