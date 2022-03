Ukrajnai háború

Az ukránok szerint egyes orosz egységek súlyos veszteségek közepette visszavonulót fújtak

Néhány orosz katonai egység megkezdte a visszavonulást egyes területekről, miután súlyos veszteségeket szenvedett - közölte az ukrán hadsereg pénteken kora reggel közzétett helyzetjelentésében.



Egyes orosz egységek az orosz határ mögé vonultak vissza, miután elvesztették személyzetük több mint felét - állította az ukrán vezérkar.



Az ukrajnai orosz invázió második hónapjába lépve a két fél közötti frontvonalak "gyakorlatilag befagytak" - mondta Olekszij Aresztovics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik főtanácsadója.



A vezérkar szerint az orosz egységek folytatják Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv és Szumi nagyváros ostromát, és a jelek szerint az orosz csapatok új támadásra készülnek a Harkiv környéki Izjumban is.



Moszkvának részben sikerül szárazföldi összeköttetést fenntartania az ukrán határon fekvő oroszországi Rosztov régió és az Oroszország által elcsatolt Krím-félsziget között - tették hozzá.



Az ukrán erőket Dnyipropetrovszk térségében is támadás érte az éjszaka folyamán. Oroszország két rakétatámadást hajtott végre egy katonai egység ellen Dnyipro városának külterületén - közölte egy helyi tisztségviselő a Facebook közösségi oldalon.



Az információt nem lehetett független forrásból ellenőrizni. Ezzel egy időben aggodalomra adtak okot azok a jelentések, amelyek az egykori csernobili atomerőmű közelében történt esetleges lövöldözésekről számoltak be.



A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi az ukrán nukleáris szabályozó hatóságtól származó információkra hivatkozva azt mondta, hogy az orosz erők ukrán ellenőrzőpontokat lőttek Szlavutics városában.



Ez veszélybe sodorja a lezárt atomerőmű biztonságát szavatoló személyzet otthonait és családjait, valamint az alkalmazottak további váltását - közölte. A tűzérségi támadást más források nem erősítették meg.



A hét elején arról érkeztek jelentések, hogy a volt atomerőmű körüli lezárt területen tüzek égnek. Több tüzet eloltottak a csernobili zárt zónában, de néhány továbbra is ég - közölte szerda este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). Grossi elmondta, hogy a hét tűzfészekből négyet eloltottak.



A kelet-ukrajnai szakadár vezetők azt állítják, hogy az ukrán hadsereg lőtte a keleti Luhanszk régióban lévő Zolote kisvárost.



Egy lakóépület megrongálódott, egy fészer pedig megsemmisült - idézték az önhatalmúlag kikiáltott "Luhanszki Népköztársaság" egyik képviselőjét a Telegram közösségi portálon.



A jelentések szerint négy 122 mm-es kaliberű gránátot lőttek ki a házra. Az információnak nem lehetett utánajárni független forrásból.