Ukrajnai háború

Izraelbe menekült Oroszországból két orosz szupersztár

Izraelbe menekült Oroszországból két orosz szupersztár, Alla Pugacsova popénekesnő és Maxim Galkin, Oroszország egyik vezető komikus-tévés személyisége - jelentette a Háárec című újság honlapja csütörtökön.



A 72 éves Alla Pugacsova, akit Oroszországban Primadonna néven is tisztelnek, már a szovjet korszakban is a szórakoztatóipar egyik legismertebb személyisége volt, és a posztszovjet időkben is töretlenül megőrizte népszerűségét.



Két forrás is megerősítette a Háárecnek izraeli tartózkodásukat, valamint azt, hogy közös kilencéves ikergyerekeik, a béranya segítségével született Lisa és Geri is velük költöztek Izraelbe. A lap értesülése szerint Galkin édesanyja zsidó, így a család minden tagja bármikor felveheti az izraeli állampolgárságot.



Nem kívántak nyilatkozni a lapnak arról, hogy meddig maradnak, de júniusra hat Galkin-előadást hirdettek meg szerte az országban. Izraelben 1,5-2 millióan beszélnek oroszul.



"Ma reggel kapcsolatba léptem ukrajnai barátaimmal és rokonaimmal" - írta Maxim Galkin február 24-én, a Ukrajna elleni orosz agresszió megindulásának napján Instagram-oldalán. "Szavakkal nem tudom kifejezni érzéseimet. Miként lehetséges mindez! A háború nem igazolható!" - közölte. A házaspár általában nem nyilatkozik a médiának, és szinte teljesen tartózkodnak a politikai megnyilatkozásoktól.



Két nappal háborúellenes bejegyzése után - amely a hatályos orosz törvények szerint bűncselekménynek minősülhet - Galkin bejelentette, hogy fiókot nyitott a Telegram applikáción követői számára arra az esetre, ha nehézségekbe ütközne a kapcsolattartás korábbi fő csatornáján, az Instagramon, amelyet azóta betiltottak Oroszországban.