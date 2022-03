Ukrajnai háború

Justin Trudeau: Putyin megsértette a nemzetközi jog alapvető szabályait, ártatlan civileket gyilkol

"A törvény és az emberi élet ilyen égbekiáltó semmibevétele hatalmas fenyegetést jelent Európára és a világra nézve." 2022.03.23 19:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vlagyimir Putyin orosz elnök megsértette a nemzetközi jog alapvető szabályait, és most ártatlan ukrán civileket gyilkol meg kórházak és lakóépületek lebombázásával - jelentette ki Justin Trudeau kanadai miniszterelnök szerdán Brüsszelben, az Európai Parlament plenáris ülésén.



"A törvény és az emberi élet ilyen égbekiáltó semmibevétele hatalmas fenyegetést jelent Európára és a világra nézve" - hangsúlyozta.



A kanadai miniszterelnök elmondta: "Putyin bűnös inváziót indított egy demokratikus, szuverén ország, Ukrajna ellen, mindezt olyan aggályos időkben, amelyet a koronavírus-járvány és a klímaváltozás is megnehezít." Mint fogalmazott: "ezekben az időkben az emberek vezetőre és megoldásokra vágynak, de kiemelkedtek az olyan cinikus populista vezetők, akik az aggályokból hasznot akarnak húzni". Véleménye szerint az emberek jobb jövőre, és a külső destruktív erők elleni védelemre vágynak, de a rendet és a védelmet szabályozó intézményrendszereket Putyin fenyegeti.



Trudeau hangsúlyozta: "Putyin tévedett, amikor azt hitte, hogy meg tudja gyengíteni a NATO-t és az EU-t, mivel most sokkal egységesebbek és eltökéltebbek vagyunk, mint valaha, mert tudjuk, hogy a demokrácia fenntartásáért erőfeszítéseket kell tenni." Hozzátette: "Putyin azt gondolta, hogy demokráciáink gyengék, de rosszul hitte, mert nem érti, hogy a mi demokráciáinkat a vita ereje és a polgári részvétel teszi erőssé."



A kanadai miniszterelnök támogatásáról és barátságáról biztosította az európaikakat. Elmondta, hogy Kanada mindent megtesz Európa védelméért, négyezer fős NATO-erőt küldött Lettországba az orosz határra elrettentés céljából. Trudeau felszólított a katonai felszerelések további biztosítására Ukrajna számára, és még keményebb szankciók alkalmazására Oroszországgal valamint Fehéroroszországgal szemben.



Trudeau arról is beszélt, hogy a demokráciákat csak úgy lehet még ellenállóképesebbé tenni, ha a középosztályt kiszélesítik és megerősítik. Példának hozta fel Kanadát, ahol a kormány komoly eredményeket ért el a rasszizmus elleni küzdelem, az esélyegyelőség és a LMBTI- közösség jogérvényesülése, és olyan beruházások terén, amelyet az EU és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás is elősegített.