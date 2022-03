Romániában a rendszeres tesztelést és a maszk önkéntes viselését szorgalmazzák a hatóságok

Koronavírus-járvány

Romániában a rendszeres tesztelést és a maszk önkéntes viselését ajánlja a lakosságnak az egészségügyi miniszter az ismét erősödő koronavírus-járvány elleni védekezés eszközeként, miközben az oltási program az általános érdektelenség miatt szinte teljesen leállt.



Alexandru Rafila szerdai sajtóértekezletén elmondta: nemcsak Romániában nőnek az esetszámok, hanem általános európai jelenségről van szó. Mivel Romániában már nem hosszabbították meg a két hete lejárt egészségügyi veszélyhelyzetet, a kormánynak nincs már jogalapja kötelező óvintézkedéseket bevezetni, ezért az önkéntes védekezés fontosságáról próbálja meggyőzni az embereket. A tárcavezető "nagyon komolyan ajánlja" az egyéni óvintézkedések megtartását: a maszk viselését a tömegközlekedési járműveken, a zsúfoltság kerülését, és a távolságtartást.



Az egészségügyi tárca nem építette le "Covid-eszköztárát", ami a tesztelést, diagnosztizálást, és kezelést illeti, és továbbra is "bátorítja" a tesztelést a járvány ellenőrzés alatt tartása érdekében - magyarázta Rafila. Hozzátette: a fertőzések száma "szokás szerint" a nagyvárosokban - Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron - kezdett erősen emelkedni.



A tárca szerdai jelentésében szereplő 4521 új eset harminc százalékos növekedés az utóbbi két hét átlagához képest. A többi mutató egyelőre csökkenőben van: a kórházakban ápolt koronavírusos betegek száma húsz százalékkal, az elhalálozások átlaga harminc százalékkal csökkent az utóbbi héten.



A koronavírus elleni oltási kampányt koordináló bizottság most már nem naponta, hanem hetente közöl friss adatokat. A legutóbbi összegzés szerint a március 14-20. héten alig több mint kétezerrel nőtt a beoltottak száma, ez egyetlen századszázalékos növekedést eredményezett az átoltottságban.



A 19,3 milliós Romániában a beoltható (5 év feletti) lakosság 44,8 százaléka kapott legalább egy adag, koronavírus elleni oltást.



A hatóságok már hetek óta arról beszélnek, hogy a kampányszerű oltási programot felfüggesztik és a koronavírus elleni vakcina beadását is a háziorvosi rendelőkre bízzák, a többi oltáshoz hasonlóan. Az egészségügyi miniszter szerint azonban az átállás időigényes, addig is lehet még koronavírus elleni oltásra jelentkezni az egészségügyi intézményekben kialakított oltóközpontokban, amelyek még nem függesztették fel tevékenységüket.