Baleset

Klórgáz került a levegőbe egy londoni vízisport-központban

Klórgáz került a levegőbe szerdán egy londoni vízisport-központban. A baleset után a látogatók közül többen légzési nehézségekről számoltak be.



A szivárgás a kelet-londoni Stratford városrész Queen Elizabeth Olympic Park nevű, egykori olimpiai központjának vízisport-versenyek rendezésére épített, a 2012-es londoni olimpia után nyilvánosan látogatható szabadidő-létesítménnyé átalakított komplexumában, a London Aquatics Centre-ben történt.



A sportközpont medencéit üzemeltető cég, a Greenwich Leisure Limited (GLL) tájékoztatása szerint a gázszivárgás akkor következett be, amikor az üzemi helyiségek személyzete medence-tisztításra használt vegyianyag-szállítmányt vett át.



A létesítmény szerda délutáni tájékoztatása szerint a gázszivárgás miatt számos látogató légzési nehézségekről számolt be; ellátásukat a nagy erőkkel kivonult mentőszolgálat a helyszínen megkezdte.



A létesítményből kétszáz látogatót evakuáltak.



A londoni tűzoltóság közölte: vizsgálata szerint vegyi reakció vezetett a nagy mennyiségű klórgáz elszabadulásához.



A tűzoltók szóvivője azt kérte a környéken lakóktól, hogy a sportlétesítmény átszellőztetésének idejére tartsák zárva otthonaik ablakait és ajtóit.