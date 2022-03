Ukrajnai háború

Vallási vezetők Kirill pátriárka közbenjárását kérik az ukrajnai háború befejezéséért

Zsidó, muzulmán, keresztény és drúz vallási vezetők szólították fel Kirill pátriárkát, hogy kérje meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai háború befejezésére - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál kedden.



Magas rangú, Izraelben élő vallási vezetők hétfőn Jeruzsálemben az orosz ortodox egyház vezetőjéhez, Kirill pátriárkához fordultak, közös levelükben arra kérték, hogy az ukrajnai háború békés lezárására sürgesse Oroszország elnökét.



A zsidó, muzulmán, keresztény és drúz vallási személyiségek a nyílt levelet a jeruzsálemi orosz ortodox Szentháromság-székesegyház külső falára ragasztották, és ebben kérték közbenjárásra a pátriárkát, arra buzdítva őt, hogy kérje meg Vlagyimir Putyint, "tegyen azonnal lépéseket a konfliktus enyhítésére és a békés megoldás keresésére."



"Mi, többféle vallás vezetői azért írunk, hogy kifejezzük aggodalmunkat az Ukrajnában zajló eseményekkel kapcsolatban. Szomorúan látjuk a harcokat, amelyek elsősorban ortodox keresztényeket állítanak szembe egymással. A most zajló konfliktus máris számos emberéletet követelt, katonákét és civilekét egyaránt" - áll a vallási vezetők levelében.



Eredetileg közvetlenül a helyi orosz ortodox egyház tisztségviselőinek akarták átadni levelüket, de azt mondták nekik, hogy a székesegyház papjai imádkoznak, és ezt nem tudják átvenni.



Az egyik szervező a The Times of Israelnek elmondta, hogy kérésük kifüggesztésével megpróbálták felidézni Luther Márton tettét, aki 1517-ben a wittenbergi vártemplom ajtajára szögezte ki 95 tételét, mellyel megindította a reformációt.



Jonathan Neril rabbi, a Vallásközi Fenntartható Fejlődés Központja alapítója és igazgatója kezdeményezte a közös fellépést. "Fontosnak tartottam, hogy a Szentföldön a vallási vezetők olyan nyilvános rendezvényt tartsanak, amely megerősíti a béke fontosságát, és nyilvánosan felszólítja az orosz ortodox egyházat képviselő Kirill pátriárkát, hogy beszéljen Putyin elnökkel a béke érdekében" - mondta Neril a The Times of Israelnek.



"A szentföldi vallási vezetők erkölcsi tekintéllyel rendelkeznek. Fontos, hogy ne legyenek csendben, fontos, hogy megszólaljanak, és meg is szólaltak" - tette hozzá.



A 75 éves Kirill pátriárka Putyin közeli szövetségese, aki osztja vízióját egy erős Oroszországról, amely megvédi a hagyományos keresztény értékeket a látszólag erkölcstelen Nyugattól. Az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos nyilvános nyilatkozatai összhangban álltak Moszkva hivatalos retorikájával.

A The Times of Israel idézte David Rosen rabbit, az egyik jelentős amerikai zsidó ernyőszervezet (American Jewish Committee) vallások közötti ügyeinek nemzetközi igazgatóját is. "Elsősorban azért gyűltünk össze, hogy szolidaritásunkat fejezzük ki a szenvedőkkel, azokkal, akik elvesztették szeretteiket, a hajléktalanná vált menekültek millióival, akik az Ukrajnában zajló tragikus események áldozatai" - nyilatkozta Rosen rabbi.



"Főként azért vagyunk itt, hogy kifejezzük szolidaritásunkat Ukrajna népével, akik szenvednek ebben a szörnyű háborúban, amelyet egyáltalán nem érthetünk meg és nem igazolhatunk" - nyilatkozott meg Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka is.



"Nem azért jöttünk, hogy bárki ellen beszéljünk. Vallásos emberként nem az a célunk, hogy bárki ellen fellépjünk. A kapcsolatok építésére, nem pedig a rombolására hívunk fel" - tette hozzá a római katolikus egyház szentföldi vezetője.



Szintén a békére szólított fel Haszan Abu Galion muszlim sejk Rahatból, valamint Jákov Szalame drúz sejk is.



A levelet 150 szentföldi és más országbeli vallási vezető írta alá, köztük Arije Stern jeruzsálemi főrabbi, Hszin Tao dharmamester és Mustafa Ceric Bosznia-Hercegovina-i nagymufti.