Ukrajnai háború

Biden: Putyin vegyi és biológiai fegyverek bevetését tervezi Ukrajnában

Egyértelmű, hogy Oroszország vegyi és biológiai fegyverek bevetését fontolgatja Ukrajnában - jelentette ki hétfő este Joe Biden amerikai elnök, aki arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés "súlyos" nyugati választ vonna maga után.



Nem vesz tudomás a valóságról - mondta Biden az orosz elnökről, Vlagyimir Putyinról, arra utalva, Moszkva nemrég azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy vegyi és biológiai fegyvereket tart Európában.



"Ez egyszerűen nem igaz. Ezt szavatalom" - hangsúlyozta az elnök Washingtonban, amerikai üzleti vezetőkkel tartott találkozóján.



"Ők (az oroszok) azt is bizonygatták, hogy Ukrajnában vegyi és biológiai fegyverek vannak. Ez egyértelmű jele annak, hogy ő (Vlagyimir Putyin) ezt a kétféle fegyvertípust tervezi bevetni" - folytatta.



Az amerikai elnök ezzel azokra a vádakra utalt, amelyeket korábban orosz tisztviselők hangoztattak Ukrajnával kapcsolatban, hogy egy Washington által támogatott állítólagos vegyifegyver-programot próbál elrejteni.



Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője a Twitter közösségi oldalon azt írta, hogy "most, hogy Oroszország hamis vádakat fogalmazott meg, és úgy tűnik, Kína is átveszi ezt a propagandát, figyelemmel kell kísérnünk a vegyi vagy biológiai fegyverek esetleges orosz bevetését Ukrajnában".



Joe Biden hétfőn megismételte, hogy ilyen fegyverek bevetése Moszkvát a nyugati hatalmak "súlyos" megtorlásának tenné ki, anélkül, hogy ezek jellegét pontosította volna.



"Vlagyimir Putyin "tudja, hogy súlyos következményekkel jár a NATO egységfrontja" - figyelmeztetett, anélkül, hogy részletezte volna.



Biden szólt arról is, korábban figyelmeztette orosz kollégáját, hogy az Egyesült Államok kritikus infrastruktúrája elleni kibertámadások esetén az Egyesült Államok határozott választ ad.



Ezzel kapcsolatban felidézve a tavalyi, Genfben tartott csúcstalálkozójukon elhangzottakat, és közölte, "hosszasan beszélgettünk arról, hogy milyen következményekkel járna, ha kibertámadásokat indítana".