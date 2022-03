Nincs jele túlélőknek a dél-kínai repülőszerencsétlenség helyszínén

Nincs jele túlélőknek a hétfőn, a dél-kínai Kuanghszi tartományban lezuhant utasszállító becsapódásának helyszínén - jelentette több kínai sajtóforrás a helyszínen dolgozó mentőcsapatok jelentéseire hivatkozva.



A járatot üzemeltető China Eastern kínai légitársaság részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozói felé. A légitársaság hivatalos weboldalának színeit fekete-fehérre változtatta a szerencsétlenséget követően. A baleset áldozatainak számát ugyanakkor még nem közölték hivatalosan, a mentési munkálatok folyamatban vannak.



Az egyelőre ismeretlen okból lezuhant Boeing 737-800-as típusú utasszállító fedélzetén 132 ember tartózkodott, közülük 123 utas és 9 főből álló személyzet. Egyes hétfői beszámolók szerint a fedélzeten 133 ember tartózkodott, ám később kiderült, hogy egy, a járatra jegyet váltott utas végül nem szállt fel a gépre.



A kevesebb mint kétórás útidejű járaton közlekedő gép a VariFlight repülési információkat nyújtó platform adatai szerint 8800 métert meghaladó magasságon repült, amikor a felszállás után egy órával hirtelen a repülési magasság alá ereszkedett és a sebessége is csökkent. Percekkel később kapcsolata megszűnt a földi irányítóközponttal. A kínai médiában a becsapódásról közzétett felvételen az látszik, hogy a repülőgép csaknem függőleges szögben zuhant le.



A China Eastern a balesetet követően felfüggesztette az összes Boeing 737-800-as típusú gépének közlekedését. Az ország három legnagyobb légitársasága közé tartozó China Eastern több mint hatszáz gépből álló flottájának ezzel közel húsz százalékát vonták ki ideiglenesen a forgalomból.



A Boeing 737 MAX típusú utasszállítóinak közlekedését három éve állították le világszerte, két halálos balesetet követően. A hétfőn szerencsétlenül járt gép típusát azonban általánosan biztonságosnak tartják.



A hétfői balesettel a kínai polgári légiközlekedés 4227 napja tartó biztonságos repülési ideje szakadt meg. Kínában utoljára 2010-ben történt halálos kimenetelű légi baleset: akkor az északkelet-kínai Hejlungcsiang tartományban zuhant le gép, 44 ember halálát okozva.

#BREAKING: A Boeing 737 plane operated by China Eastern Airlines crashed in southern China with more than 130 people on board pic.twitter.com/E8ZLVUBzs3