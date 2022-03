Ukrajnai háború

Lakóházakat és bevásárlóközpontot ért tüzérségi támadás Kijevben - videó

A kijevi Podil városrészben lakóházakat és egy bevásárlóközpontot ért orosz tüzérségi támadás vasárnap este, az ukrán katasztrófavédelmi hatóság legfrissebb közlése szerint legalább négy ember meghalt.



Az ukrán főváros polgármestere korábban még csak egy halálos áldozatról számolt be.



"Több robbanás volt a fővárosi Podil kerületben" - írta Vitalij Klicsko Telegram-oldalán. "Értesüléseink szerint több lakóházat és egy bevásárlóközpontot találtak el. Már riasztották a helyszínre a mentőegységeket, orvosokat és a rendőrséget" - tette hozzá.



Klicsko szerint a bevásárlóközpont, illetve több parkoló autó is lángra kapott.



Az önhatalmúlag kikiáltott donyecki "népköztársaság" pedig arról számolt be, hogy az ukrán kormányerők Grad típusú sorozatvetőkből indított rakétákkal lőtték Donyeck városát.



A dél-ukrajnai Odessza kikötővárosa felett az ukrán védelmi erők fokozott orosz dróntevékenységet figyeltek meg. Makszim Marcsenko, a regionális ukrán katonai parancsnokság vezetője szerint az ukrán légvédelem tűz alá vett és le is lőtt több, pilóta nélküli repülőeszközt. Odesszát egyelőre nem érte támadás.



Juri Ignat, az ukrán légierő szóvivője szerint az orosz légierő a kezdeti komoly veszteségek hatására taktikát váltott, és újabban fokozottan támaszkodik megfigyelő drónokra a rakétacsapások hatásainak felmérésénél. "Az utóbbi huszonöt napban az orosz megszállók komoly veszteségeket szenvedtek a földön és a levegőben is, a többi között 96 repülőgépet, 118 helikoptert, több tucat manőverező robotrepülőgépet és drónt" - ismertette.



Az északkeleti Szumi városának egyik vegyi üzemében eddig ismeretlen okból erősen mérgező ammónia szivárgott ki. Dmitro Sivickij, az ukrán regionális katonai parancsnok egyebek között Telegram-oldalán figyelmeztette az embereket, hogy a Szumihimprom nevű vegyüzem öt kilométeres körzetében élők lehetőleg a pincékben, vagy a földszinten tartózkodjanak mert a szúrós szagú gáz könnyebb a levegőnél. Hírügynökségek felidézték, hogy az orosz hadsereg a múlt héten azzal gyanúsította meg az ukrán kormányerőket, hogy idegen zászló alatt terveznek vegyitámadást civilek ellen.



Hírügynökségek felhívták a figyelmet arra, hogy nem tudták független forrásból ellenőrizni az értesüléseket.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőre virradóra közzétett videóüzenetében az orosz katonák téves elképzeléseit állította pellengérre. "Továbbra is elképzelt nácik után kutatnak, akik ellen állítólag meg akarják védeni népünket és még mindig nem találnak olyan ukránokat, akik virágokkal fogadják őket" - hangsúlyozta Zelenszkij, és azzal fenyegetett, hogy az ukrán hadsereg segítségével Isten ítélőszéke elé fognak kerülni.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vasárnap ismertette, hogy sikerült leváltani a csernobili nukleáris hulladéktárolókat üzemeltető személyzet felét ukrán szakemberekkel. Az atomerőmű február végén került orosz csapatok kezére, azóta nem váltották le a 211 fős műszaki stábot, amely szellemi és fizikai kimerültség miatt már nem tudta ellátni biztonságosan feladatát.



Rafael Grossi, a NAÜ igazgatója közleményében reményét fejezte ki, hogy a február vége óta szolgálatban lévő műszak másik felét is hamarosan lecserélhetik. "Rendkívül feszült és fárasztó körülmények között, idegen katonai jelenlét mellett voltak kénytelenek teljesíteni fontos feladatukat megfelelő pihenés nélkül" - hívta fel a figyelmet Grossi.



Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter vasárnap jelentette be, hogy Párizs a Vlagyimir Putyin orosz elnök környezetéhez tartozó orosz oligarchák ellen hozott nyugati szankciók keretében mintegy 850 millió euró vagyont zárolt. A tárcavezető szerint ebből 539 millió euró ingatlan, 150 millió euró francia magánbankoknál vezetett bankszámlákon lévő pénz és két jacht, összesen szintén 150 millió euró értékben.



Le Maire közölte azt is, hogy Franciaország egy külön munkacsoportot hozott létre a szankciós listára került személyek vagyonának felkutatására és befagyasztására tekintettel arra, hogy az érintettek gyakran fedőcégekkel próbálják leplezni a bankszámlák, luxusingatlanok és jachtok tulajdonosi viszonyait.



Dmitrij Sevcov, a fehérorosz Vöröskereszt főtitkára vasárnap este az ONT televíziónak nyilatkozva a határőrségre hivatkozva közölte, hogy mintegy kétezer ukrán menekült érkezett Fehéroroszországba. Hozzátette, hogy közülük mindössze 288-an fordultak segítségért a segélyszervezethez.



Sevcov szerint az ukrán menekültek fogadására sátrakat húztak fel a határátkelőhelyeken. Mint mondta, a legtöbben Kijev térségéből érkeznek, sokan közülük gyalogosan, de volt olyan is, aki kerékpárral érkezett.