Ukrajnai háború

Egy holland bíróság szabadon engedett két ukrán gyanúsítottat, hogy hazatérhessenek harcolni

Egy hollandiai bíróság a hétvégén úgy döntött, hogy szabadon enged két, előzetes letartóztatásban lévő ukrán állampolgárt, hogy visszatérhessenek hazájukba harcolni - írta a Dutchnews hírportál.



Az Északnyugat-Ukrajnából származó két fiatal férfi hat hónapja van előzetes letartóztatásban, a hatóságok embercsempészettel gyanúsítják őket. Tavaly szeptemberben tartóztatták le őket, amikor egy vízijárművel albán állampolgárok egy csoportját próbálták Nagy-Britanniába juttatni.



A két gyanúsítottat a bíróság ügyvédjük kérésére engedte szabadon. A testület úgy indokolta a döntést, hogy "a rendkívüli körülmények az előzetes letartóztatás feloldását indokolják, különös tekintettel arra, hogy az ukrán kormány előzőleg minden férfit a haza megvédésére szólított fel." A bíróság hozzátette, hogy a két gyanúsított ragaszkodik ahhoz, hogy eleget tegyen a felszólításnak, továbbá elengedésükben az a tényező is szerepet játszott, hogy a két férfinak most családja mellett a helye.



A hírportál azt írja, hogy a gyanúsítottaknak jelentkezniük kell a holland hatóságoknál, ha erre utasítást kapnak, és abba is bele kell egyezniük, hogy az esetleg ellenük elindítandó per tárgyalásának lefolytatása után leülik az esetleges büntetést.



A bíróság szóvivője arra a kérdésre, hogy a törvényszéknek milyen biztosítéka van arra, hogy a férfiak az esetleges büntetést le fogják tölteni, azt válaszolta, hogy "azonnal letartóztatják őket, ha megpróbálnak újra Hollandia területére lépni". Hollandiában az embercsempészetért akár 18 év szabadságvesztés is kiszabható.