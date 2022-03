Ukrajnai háború

Schwarzenegger: az orosz népnek hazudnak a vezetői - videó

Hamis információkkal etetik az orosz népet az ukrajnai háborúról - jelentette ki mikroblogján Arnold Schwarzenegger színész, aki Kalifornia állam republikánus kormányzója is volt.



Kilencperces videóüzenetében az egykori hollywoodi sztár az orosz néphez intézve szavait arról beszélt: a Kreml "szándékosan hazudik arról, hogy az invázió célja Ukrajna megtisztítása lenne a náciktól". Egyben felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy állítsa le a háborút.



"Nem Ukrajna kezdte ezt a háborút, de nem is nacionalisták, vagy nácik" - mondta Schwarzenegger, felidézve, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is zsidó vallású.



"Ez nem az orosz nép háborúja" - tette hozzá az orosz támadásokra utalva. Schwarzenegger arra kérte az orosz állampolgárokat, hogy terjesszék a híreket az ukrajnai humanitárius katasztrófáról, a háború ellen tüntetőknek pedig azt üzente, hogy a világ szeme rajtuk van.



"A világ látta bátorságotokat. Tudjuk, hogy megszenvedtétek ennek következményeit. Ti vagytok az új hőseim" - fogalmazott a 74 éves volt színész és politikus.



"Életeteket, testi épségeteket, jövőtöket áldozták fel egy értelmetlen háborúban" - intézte szavait Schwarzenegger az orosz katonákhoz. Azt állította, hogy apja Ausztriában hasonló tapasztalatokat élt meg katonaként a második világháborúban.