Ukrajnai háború

Franciaország 300 millió eurós támogatást nyújt Ukrajnának

Franciaország 300 millió eurós támogatást nyújt Ukrajnának a február 24-én kezdődött orosz offenzívával szembeni ellenállásra - jelezte csütörtökön a francia külügyi tárca.



A tájékoztatás szerint Jean-Yves Le Drian külügyminiszter ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával folytatott telefonbeszélgetésén megerősítette a 300 millió eurós pénzügyi segítség beindítását, amelyet még Emmanuel Macron államfő ígért meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.



Franciaország ezenkívül védelmi eszközöket és üzemanyagot is szállít az ukrán erőknek.



Jean-Yves Le Drian azt is jelezte, hogy a francia diplomácia folytatja az erőfeszítéseket európai szinten annak érdekében, hogy Oroszország számára egyre költségesebbé váljék a katonai műveletek folytatása - tette hozzá a tárca.



A külügyminiszter arra is kitért, hogy "fontos a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) égisze alatt megkezdett tárgyalásokat folytatni az Ukrajnában található polgári nukleáris létesítmények biztonságáról".



Ukrajna azzal vádolja az orosz erőket, hogy két alkalommal is megrongálták a nagyfeszültségű vezetékeket a csernobili atomerőműnél, s emiatt egy időre megszakadt a létesítménynél a külső áramellátás, valamint hogy korábban robbantásokat hajtottak végre a zaporizzsjai atomerőmű egyik reaktorának közelében. Mindkét létesítmény március elején orosz irányítás alá került.