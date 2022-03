Háború

Lassan összeáll a kirakós: megvannak a drónbomba darabjai - videó

A NATO-főtitkár a drón felfegyverzettségével kapcsolatos nyilatkozata miatt fordult Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a nyilvánossághoz, ugyanis Stoltenberg szerint fegyvertelen drónról van szó, míg Plenkovic többször is kijelentette, hogy bomba volt a drónon. Stoltenberget azzal is vádolják, hogy igencsak "finoman" fogalmazott, mert szerinte a drón Zágrábon kívül csapódott a földbe.



Plenkovic a sajtótájékoztatón megismételte, hogy a zágrábi Jarunra múlt héten csütörtökön lezuhant drón fel volt fegyverezve, és a bomba egyes részeiről készült fotókat is bemutatott.



"Azt a repülőgépet, amely múlt csütörtökön lezuhant, fel volt fegyverezve. Ez már tény. De nagy a zűrzavar, szét kell oszlatnunk és ki kell küszöbölnünk minden lehetséges pontatlan információt. Szándékosan megmutatom meg ezeket a felvételeket, hogy eltüntessem azokat az álhíreket, amelyek az éterben léteznek" – mondta.



Kitért arra is, hogy az illetékes szolgálatok azon dolgoznak, hogy megállapítsák, milyen típusú bombáról van szó.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kedden ennek az ellenkezőjét állította: "A rendelkezésünkre álló információink szerint nem szándékos támadásról van szó, de az ilyen esetek veszélyesek is, ezért fokozni kell a megfigyelést."



Kiemelte, hogy a nyomozás még nem ért véget, a tényállás megállapítása folyamatban van, de hozzátette, hogy "jelenleg a jelek szerint a drón felderítő jellegű volt. És amikor kifogyott az üzemanyagból, Zágráb környékén lezuhant" - mondta.



Mint ismeretes, múlt csütörtök este 23 óra után zuhant le egy szovjet gyártmányú drón Zágráb majdhogynem közepén, Jarun negyedében. Magyarországról lépett be a horvát légtérbe, ahonnan Romániából érkezett.