NATO: Most már szólni kell a szomszéd országnak, ha bomba száguld feléjük. Eddig nem így volt?

Matej Tonin szlovén védelmi miniszter azt mondta, hogy miután a múlt héten lezuhant egy szovjet gyártmányú drón Zágrábban, a NATO megváltoztatta a hasonló incidensek megfigyelésére vonatkozó eljárását.



Tonin a NATO védelmi minisztereinek rendkívüli brüsszeli találkozója után tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy immár ismert, hogy a drón "legalább három szövetséges ország" légterén haladt át, és az átrepüléseket regisztrálták.



Bár a radarjaik jelezték, ezek az országok mégis figyelmen kívül hagyták, megjegyezve, hogy ez "reflexió egy radarképen, azaz úgynevezett hamis nyom" - mondta Tonin a találkozó után újságíróknak Brüsszelben - írta a STA szlovén hírügynökség.



Az eset után a NATO megváltoztatta az ilyen helyzetekre való protokollt, így most a NATO-országok légierejének reagálnia kell, ha a radarképen bármit is lát, még akkor is, ha esetleges tükröződésről van szó.



Így a NATO-tagállamok gépeinek azonnal be kell avatkozniuk hasonló esetekben, még akkor is, ha az üzemeltetők úgy vélik, hogy ez hamis nyom.



"Ha valami megjelenik a radaron, még akkor is, ha a kezelők azt hiszik, hogy ez csak egy radarvisszaverődés, a gépeknek egyenesen a levegőbe kell emelkedniük, és ellenőrizniük kell, miről van szó" - mondta Tonin újságíróknak.

Hozzátette: Szlovénia készenlétbe helyezte légierejét a Zágrábra zuhant szovjet drónnal történt incidens után – tette hozzá.



"Szlovénia minden ilyen esetben azonnal reagál. Óvatosak vagyunk, fokozott készültségben vagyunk, és úgy gondolom, hogy embereink nyugodtak lehetnek ebben a tekintetben" - tette hozzá Matej Tonin szlovén védelmi miniszter.