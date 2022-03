Franciaország

Merényletek Párizsban - Börtönbüntetésre ítélték az egyik terrorista anyját

Másfél év letöltendő és két és fél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte szerdán a párizsi büntetőbíróság a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot követelő párizsi iszlamista merényletsorozat egyik elkövetőjének az anyját, amiért rendszeresen pénzt küldött a fiának Szíriába.



Az ítélet értelmében a letöltendő börtönbüntetés kiváltható elektromos nyomkövető viselésével. A vádlottat 2500 eurós pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a bíróság.



Foued Mohamed Aggad a tíztagú terrorkommandó tagjaként a Bataclan koncertteremben öngyilkos merénylőként halt meg. Az Elzászban született dzsihadista 21 éves korában, 2013 végén csatlakozott az Iszlám Állam terrorszervezethez Szíriában, majd 2015 őszén tért vissza Franciaországba, hogy részt vegyen a merényletsorozatban.



Anyját, az 54 éves Fatima Hajjit terrorizmus finanszírozásával gyanúsították meg, amiért 2014 eleje és 2015 augusztusa között több mint 13 ezer eurót utalt át a fiának és feleségének, hat alkalommal, valamint egyszer csomagot is küldött nekik.



A perben az anya azt vallotta, hogy nem a terrorizmust, hanem a fiát és annak várandós feleségét támogatta.



A bíróság viszont úgy ítélte meg, hogy "hosszú időn át folytatott súlyos cselekményről" van szó, az anya nem egyszerűen segítséget nyújtott, hanem olyan jelentős összegeket küldött, amelyeknek köszönhetően a fia a terrorszervezet hierarchiájában kiemelt szerephez jutott.



A bíróság szerint a fia és anya közötti napi kapcsolattartás azt bizonyítja, hogy Fatima Hajji "teljesen tudatában" volt annak, hogy "egy szalafista csoporthoz tartozó harcosnak" nyújt támogatást, s az Iszlám Állam által vállalt merényletek ellenére is folytatta az átutalásokat, ami arra utal "hogy a dzsihadista ügyet támogatta".



A védelem arra emlékeztetett, hogy a nő anyaként támogatta a dzsihadistát, büntetlen előéletű és idős szüleinek egyetlen támasza.



A bíróság a terrorista feleségét, Hajira Belkhirt távollétében tíz év börtönbüntetésre ítélte. A nő feltételezhetően meghalt Szíriában.