Koronavírus-járvány

Megfertőződött az izraeli ellenzék vezetője

Benjámin Netanjahu volt izraeli miniszterelnök, az ellenzéki Likud párt és a parlamenti ellenzék vezetője elkapta a koronavírus-fertőzést - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet szerdán.



A 72 éves politikus a lap szerint jól érzi magát, és az egészségügyi minisztérium utasításainak megfelelően jár el. Netanjahu hétfőn még részt vett a Likud frakcióülésén a kneszetben, ami azt is jelenti, hogy mindenkinek tesztet kell végeznie, aki vele közeli kapcsolatba került, és mindaddig karanténban kell maradnia, amíg negatív teszteredményt nem kap, amennyiben nem oltották be a koronavírus elleni vakcinával, vagy nem gyógyult már fel a fertőzésből.



Netanjahu pozitív PCR-tesztje valószínűleg késlelteti az ellene hónapok óta folyamatban lévő korrupciós perét is, melynek tárgyalásait az elmúlt hetekben már többször elhalasztottak, legutóbb az egyik bíró megfertőződése miatt.



Izraelben a múlt héten elkezdték visszavonni szinte az összes, a koronavírus okozta Covid-19 betegség miatt bevezetett egészségügyi előírást, miután a járvány ötödik hulláma visszaszorult, az újonnan fertőzöttek napi száma az egy hónappal korábbinak alig a kilencedére csökkent.



A súlyos betegek száma szerda délelőtt 410 volt, mintegy harmada az alig több mint egy hónappal ezelőttinek. A járvány kezdete óta 10 322-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben.



Hétfőn mintegy 60 ezer teszt elvégzésével 6668 új vírushordozót azonosítottak, 11,15 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg 46 457 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 21 518-an vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.



Izraelben jelenleg 84 település továbbra is az "erősen fertőzött" kategóriában van, 67 helység minősül közepesen, 59 pedig enyhén fertőzöttnek, s már 70 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.